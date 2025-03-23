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台南永康民宅佛堂突竄火 5旬男為救火雙臂不慎燒傷送醫
台南永康大灣路一處民宅今早7點多發生火警，現場為4層樓鐵皮加蓋，其中頂樓處不斷竄出白煙，且一度傳出有名50多歲男子受困，消防人員獲報趕往灌救，所幸火勢隨即控制撲滅，男子疑為協助救火雙手臂有2度燒燙傷，脫困後由救護車緊急送醫治療。
南市消防局今早7點多接獲報案，永康區大灣路一處民宅頂樓冒出濃濃白煙，共派遣16車、37名警消前往救援，消防人員抵達現場發現，起火處位於4樓佛堂處，疑似雜物不慎燃燒，冒出濃煙及火光，所幸火勢約在半小時內獲得控制撲滅。
消防人員隨後也在4樓救出57歲男子，疑似為協助救火雙手臂有2度燒燙傷，好在意識清醒，以共生面罩救出後由救護車送往成大醫院治療。消防人員初判燃燒面積約4平方公尺，詳細起火原因、財損仍待進一步調查釐清，轄區分隊也將前往施以防火宣導。
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