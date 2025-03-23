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逃家黑柴大街狂奔遇警攔阻 汪2聲想咬警喊「你壞壞」助尋主

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區昨下午一隻黑色柴犬在街上亂跑，巡邏員警見狀想攔阻，但黑柴理都不理還想咬人，正當員警拿著紙箱防咬，安撫黑柴並準備帶往寵物醫院時，著急的飼主路過見狀趕緊上前，表示黑柴趁家門打開時落跑，還好順利找回。

桃園警分局中路派出所員警昨下午3時許巡邏行經宏昌六街時，發現一隻柴犬在路上亂跑，員警擔心發生意外，立刻上前攔阻，但黑色柴犬好動叫了兩聲後就跑走，完全不理員警。

對此警方先請附近遛狗民眾協助將柴犬攔下，剛好其中一名員警家中也有養柴犬，便上前想要安撫柴犬情緒，但柴犬轉頭見狀就要咬人，員警只好找來紙箱預防牠暴衝攻擊，準備將柴犬帶往寵物醫院掃描晶片。

此時，正在尋找柴犬的張姓飼主正好路過，立刻奔跑上前認領，他說3歲的黑色公柴犬小黑趁家人開門的時候衝出去「逃家」，家人在附近都遍尋不著，他只好騎機車沿路尋找，剛好發現員警正在路旁「勸導」小黑，經過確認無誤，小黑最終跟著飼主乖乖回家，結束驚魂。

桃園昨出現一隻柴犬在街上亂跑，巡邏員警拿紙箱預防黑柴咬人，著急的飼主路過趕緊上前領回。記者周嘉茹／翻攝
桃園昨出現一隻柴犬在街上亂跑，巡邏員警拿紙箱預防黑柴咬人，著急的飼主路過趕緊上前領回。記者周嘉茹／翻攝
桃園昨出現一隻黑色柴犬在街上亂跑，巡邏員警見狀上前想攔阻，但黑柴理都不理還想咬人。記者周嘉茹／翻攝
桃園昨出現一隻黑色柴犬在街上亂跑，巡邏員警見狀上前想攔阻，但黑柴理都不理還想咬人。記者周嘉茹／翻攝

柴犬 桃園 黑色

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