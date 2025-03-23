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高雄男駕豪車撞2車烏龜翻畫面曝 被送醫警測出他酒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子今天上午6時許駕駛百萬凌志豪車從高市嘉天山路後，突往左偏撞擊路邊2輛轎車後烏龜翻；葉男自行爬出車外，幸僅手腳、身體擦挫傷，因身上有酒味被送醫後，警方測出酒測值超過每公升0.53毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

前鎮警分局指出，葉姓男子（34歲）今天上午6時許駕駛凌志豪車沿嘉陵街左轉天山路北往南行駛後，突然車子左偏，猛烈撞擊停放在路邊停車格的Toyota 和Nissan 2輛轎車後翻車。

一心路派出所員警和救護員獲報趕抵現場，發現葉男已自行爬出車外，凌志轎車車頭嚴重毀損，警方聞到葉男身上有濃厚酒味，因他手腳及身體擦挫傷，先由救護人員送醫治療。

警方在葉男經醫院治療後，對他施以酒測，結果酒測值超過每公升0.53毫克，除依公共危險罪嫌送辦外，另依據道路交通管理處罰條例第35條，開出可處3萬元至12萬元罰鍰的罰單，並將轎車移置保管及吊扣其駕駛執照1年至2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉姓男子駕車今天上午6時行經高市前鎮區沿嘉陵街左轉天山路，失控撞擊路邊2輛轎車後，整輛車烏龜翻，葉男受傷被送醫。記者石秀華／翻攝
葉姓男子駕車今天上午6時行經高市前鎮區沿嘉陵街左轉天山路，失控撞擊路邊2輛轎車後，整輛車烏龜翻，葉男受傷被送醫。記者石秀華／翻攝
葉姓男子駕車今天上午6時行經高市前鎮區沿嘉陵街左轉天山路，失控撞擊路邊2輛轎車後，整輛車烏龜翻，葉男受傷被送醫。記者石秀華／翻攝
葉姓男子駕車今天上午6時行經高市前鎮區沿嘉陵街左轉天山路，失控撞擊路邊2輛轎車後，整輛車烏龜翻，葉男受傷被送醫。記者石秀華／翻攝
葉姓男子駕車今天上午6時行經高市前鎮區沿嘉陵街左轉天山路，失控撞擊路邊2輛轎車後，整輛車烏龜翻，葉男受傷被送醫。記者石秀華／翻攝
葉姓男子駕車今天上午6時行經高市前鎮區沿嘉陵街左轉天山路，失控撞擊路邊2輛轎車後，整輛車烏龜翻，葉男受傷被送醫。記者石秀華／翻攝

烏龜 罰單 酒測

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