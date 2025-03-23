辦貸款竟成詐團人頭帳戶兼車手 年輕男見警才知上當

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有頭捲毛打扮新潮的年輕男子前天到銀行臨櫃領錢，系統顯示帳戶凍結行員報警，桃園警分局中路派出所到場，他堅稱結清的戶頭是支付廠商的貨款，經告知帳戶涉詐遭凍結，讓他嚇傻，表示自己只是想辦貸款，怎會成為詐騙車手？警詢後依法函送。

桃園警方調查，23歲李姓男子數日前因急需筆錢，上網搜尋借貸方法時，網路廣告率先跳出某代辦公司聯絡電話，對方告知，會在他戶頭裡存進一筆資金，當作是他的薪資證明，以便他的貸款能迅速且通過公司嚴格審查，同時也要求他將該戶頭提款卡先寄交公司保管。

李依指示進行，不知自己落入詐騙集團的陷阱，短短半天時間，已有被害人款項匯入李的銀行帳戶，造成帳戶遭警示而凍結，他也於本月21日中午接獲通知，要他結清帳戶並將多出來的款項領出繳回，還提醒若行員詢問，就謊稱是要支付貨款，李不疑有他，下午1點到銀行臨櫃辦理。

桃園分局說，中路所警員鐘嘉呈及賴俊傑接獲銀行通報立即趕抵現場，詢問李男欲辦理何種業務，他依著詐騙集團的說詞，表示想辦理結清帳戶領出所有金額，不過員警告知，他的帳戶由於有詐騙被害人匯入款項已遭通報警示凍結無法取款，面對員警詢問，李仍堅持戶頭的餘額是要支付廠商的貨款，經員警及行員輪番勸導，李終於認清自己也被騙了。

李男說，想貸筆錢靈活花用，不料卻讓自己的銀行帳戶成為詐騙集團的人頭戶，還依照對方指示結清帳戶提領款項，仔細想想，自己竟然在不知不覺中，一步步陷入詐團設好的陷阱，不但貸款沒著落，還賠上了自己和帳戶，雖然取款未遂，卻已成詐團一份子，警詢後依法函請檢方偵辦。

桃園警方呼籲，民眾投資理財應循正當管道，切勿相信網路不實廣告訊息，以免成為詐騙受害人，甚至在不知情的情況下成為詐騙集團幫兇。

23歲李姓男子想辦貸款，卻遭詐團要求交出銀行提款卡，並按指示結清帳戶提光金額，一步步陷入詐團設好的陷阱，成為人頭帳戶及車手，李男看見警方才知自己根本成為詐騙車手，貸款還沒到手，倒是先成了詐騙共犯。記者陳恩惠／翻攝
23歲李姓男子想辦貸款，卻遭詐團要求交出銀行提款卡，並按指示結清帳戶提光金額，一步步陷入詐團設好的陷阱，成為人頭帳戶及車手，李男看見警方才知自己根本成為詐騙車手，貸款還沒到手，倒是先成了詐騙共犯。記者陳恩惠／翻攝

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