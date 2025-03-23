他拿遺失證件爽住旅館 超時未退房反讓通緝犯身分露餡

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

吳姓通緝犯居無定所，去年間某天下午溜達到桃園中壢某旅館內，意外在自助入住機台撿到辦完入住手續卻忘了拿的張男身分證，於是冒用張之名又開了間房，卻因超時未退房，警察上門盤查，意外曝光通緝身分，桃園地檢署偵結，依侵占遺失物、戶籍法起訴。

起訴指出，設籍北市士林區的吳男，因案遭通緝，四處躲避，去年間某天下午1點走進桃園中壢區中美路某家自助入住的旅館，欲辦理入住時，看見前面張姓男子辦完入住手續卻沒拿走的身分證，讓吳男又驚又喜，心想真的賺到了，冒名入住就不用擔心會被查到，終於可以好好睡一覺，於是以張男資料辦理入住。

詎料，張男因睡得太香太甜，整整睡了24小時未醒，甚至錯過了退房的時間，經旅館人員察覺有異，打電話詢問又沒人接，擔心是否發生意外，於是叫警察前來處理，當喊門聲響終於叫醒吳男，睡眼惺忪的他將張男的證件交給員警查詢，當場人、證不符被抓包，也讓他通緝犯的身分曝光，立刻被逮捕歸案。

檢警偵訊時，吳坦承撿到身分證，卻否認有侵占並冒用他人身分的犯意，解釋當天要辦理自助入住手續時，一時找不到證件，看到機台上剛好有張身分證，就直接刷那張登記入住，也因他喝醉酒，才會誤將他人證件錯認是自己的，況且他在辦入住時還有輸入自己的手機號碼等語來辯稱。

經檢察官調查，吳男案發時是高檢署發布列冊通緝的犯嫌，根據警方調閱清查旅館入住紀錄等資料，顯示吳當天是以張男的身分辦理入住，並未留下自己使用的手機號碼，可見吳的辯詞都是卸責之詞，不可採信；吳使用拾獲他人身分證的行為，觸犯刑法侵占遺失物、戶籍法的冒用身分而使用他人遺失的國民身分證等罪，依法起訴。

北市吳姓通緝犯去年間躲到桃園中壢某自助入住旅館，辦理登記赫然發現機台上有張他人遺失的身分證，為掩飾通緝犯身分於是冒用他人之名入住，卻因超時未退房引起懷疑，警方盤查當場識破，立刻被押解歸案。旅館示意圖／聯合報系資料照片
北市吳姓通緝犯去年間躲到桃園中壢某自助入住旅館，辦理登記赫然發現機台上有張他人遺失的身分證，為掩飾通緝犯身分於是冒用他人之名入住，卻因超時未退房引起懷疑，警方盤查當場識破，立刻被押解歸案。旅館示意圖／聯合報系資料照片

桃園地檢署 身分證 通緝

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