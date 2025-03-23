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北市大樓外牆剝落 砸壞車頂挨罰30萬
台北市林森北路上、屋齡卅九年的「幸運大廈」，昨天中午外牆水泥塊不明原因脫落，當場砸到一輛正在停等紅燈的汽車後車窗，後座一對母女乘客受輕微擦傷及驚嚇，自行就醫無大礙。建管處派員到場了解，初判為十樓混凝土雨庇掉落，開罰卅萬元限期改善。
從監視器畫面發現車輛在路口停等紅燈時，至少兩個大型水泥塊從高處墜落，砸毀一輛汽車和一輛計程車車頂。傷者吳女和女兒皆無大礙。
據了解，大樓外牆本就有加設護欄防止剝落水泥掉下傷人，但崩落的水泥塊打壞護欄。
建管處指出，該棟建築為一九八五年核發使照，現場已圍設警示帶防民眾接近。初查是十樓混凝土雨庇掉落，將責成建物所有權人一周內完成臨時防護措施，半年內完成整棟外牆檢修及申報，防止類似情形再次發生。建物管理人未善盡管理維護責任，違反建築法，將裁罰卅萬元，並責令限期檢修改善。
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