北市大樓外牆剝落 砸壞車頂挨罰30萬

台北市林森北路與民生東路交叉口一棟老舊大樓昨天發生碎石落下砸車意外。記者曾原信／攝影 台北市林森北路上、屋齡卅九年的「幸運大廈」，昨天中午外牆水泥塊不明原因脫落，當場砸到一輛正在停等紅燈的汽車後車窗，後座一對母女乘客受輕微擦傷及驚嚇，自行就醫無大礙。建管處派員到場了解，初判為十樓混凝土雨庇掉落，開罰卅萬元限期改善。

從監視器畫面發現車輛在路口停等紅燈時，至少兩個大型水泥塊從高處墜落，砸毀一輛汽車和一輛計程車車頂。傷者吳女和女兒皆無大礙。

據了解，大樓外牆本就有加設護欄防止剝落水泥掉下傷人，但崩落的水泥塊打壞護欄。

建管處指出，該棟建築為一九八五年核發使照，現場已圍設警示帶防民眾接近。初查是十樓混凝土雨庇掉落，將責成建物所有權人一周內完成臨時防護措施，半年內完成整棟外牆檢修及申報，防止類似情形再次發生。建物管理人未善盡管理維護責任，違反建築法，將裁罰卅萬元，並責令限期檢修改善。