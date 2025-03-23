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蘭嶼雙獅岩悲劇 釣客落海 友人搭救雙亡

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

昨天下午三點多參與搜救的海巡艇在母雞岩西南方零點一浬海域發現落水的羅姓釣客蹤影，救上船時已無呼吸心跳，明顯死亡。圖／第十五海巡隊提供
昨天下午三點多參與搜救的海巡艇在母雞岩西南方零點一浬海域發現落水的羅姓釣客蹤影，救上船時已無呼吸心跳，明顯死亡。圖／第十五海巡隊提供
台東蘭嶼雙獅岩岸際前晚發生兩名男性垂釣客落海，搜救人員當晚連夜搜救未果，昨天持續搜救分別在上午7點及下午3點尋獲兩人，但已明顯死亡，家屬聽聞悲慟不已。檢警將進一步調查釐清事故原因。

警方表示，前晚8點多海巡署第10巡防區指揮部接獲羅姓男子報案表示，他與弟弟及黃姓友人在蘭嶼雙獅岩岸際垂釣，黃姓友人不慎落海，一旁弟弟見狀立即下水救人，但雙雙被浪捲走；海巡蘭嶼安檢所及蘭嶼消防分隊立即展開救援，但都未尋獲。

昨天早上7點多海巡巡防艇及空勤隊直升機等陸海空能量持續投入協尋，於7點多在雙獅岩西側約1.4公里的母雞岩岸際發現黃姓釣客，但已明顯死亡。

搜救人員持續搜救另一落海的羅姓釣客，隨後在下午3點多由海巡艇在母雞岩西南方零點1浬海域發現蹤影，救上船時，羅已無呼吸心跳，明顯死亡。警方通知家屬後，家屬悲慟不已，不敢相信親人意外往生。

警方調查，羅姓兄弟為桃園人，黃姓友人則是新竹人，3人前天相約到台東蘭嶼釣魚，當天早上從富岡搭船前往蘭嶼，約11點抵達開元港，下午3點到雙獅岩岸際垂釣，未料64歲的黃男不慎落水，69歲的羅男見狀立即下水救人，但雙雙被海浪捲走。

據了解，雙獅岩岸際是喜多釣客喜愛垂釣的地方，但風浪變化也難以捉摸，當地居民研判可能不熟悉環境而發生意外。

死亡 海巡署 蘭嶼

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