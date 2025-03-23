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蘭嶼雙獅岩悲劇 釣客落海 友人搭救雙亡
台東蘭嶼雙獅岩岸際前晚發生兩名男性垂釣客落海，搜救人員當晚連夜搜救未果，昨天持續搜救分別在上午7點及下午3點尋獲兩人，但已明顯死亡，家屬聽聞悲慟不已。檢警將進一步調查釐清事故原因。
警方表示，前晚8點多海巡署第10巡防區指揮部接獲羅姓男子報案表示，他與弟弟及黃姓友人在蘭嶼雙獅岩岸際垂釣，黃姓友人不慎落海，一旁弟弟見狀立即下水救人，但雙雙被浪捲走；海巡蘭嶼安檢所及蘭嶼消防分隊立即展開救援，但都未尋獲。
昨天早上7點多海巡巡防艇及空勤隊直升機等陸海空能量持續投入協尋，於7點多在雙獅岩西側約1.4公里的母雞岩岸際發現黃姓釣客，但已明顯死亡。
搜救人員持續搜救另一落海的羅姓釣客，隨後在下午3點多由海巡艇在母雞岩西南方零點1浬海域發現蹤影，救上船時，羅已無呼吸心跳，明顯死亡。警方通知家屬後，家屬悲慟不已，不敢相信親人意外往生。
警方調查，羅姓兄弟為桃園人，黃姓友人則是新竹人，3人前天相約到台東蘭嶼釣魚，當天早上從富岡搭船前往蘭嶼，約11點抵達開元港，下午3點到雙獅岩岸際垂釣，未料64歲的黃男不慎落水，69歲的羅男見狀立即下水救人，但雙雙被海浪捲走。
據了解，雙獅岩岸際是喜多釣客喜愛垂釣的地方，但風浪變化也難以捉摸，當地居民研判可能不熟悉環境而發生意外。
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