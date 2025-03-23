聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康亞太工業區大火 獨居老婦成焦屍

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導

台南永康亞太工業區凌晨起火，獨居老婦不及逃生成焦屍。圖／讀者提供
台南永康亞太工業區凌晨起火，獨居老婦不及逃生成焦屍。圖／讀者提供
台南市永康區亞太工業區內連棟透天厝昨天凌晨發生大火，延燒兩旁十間公司、三間民宅，猛烈火勢直到清晨六點多才撲滅，消防員救出其中一戶兩人，但獨居七十六歲陳姓老婦燒成焦屍，起火原因需進一步調查。

工業區居民表示，當地是早期住商工業區，中小型工廠林立，死者二十多年前是工廠老闆娘、打拚多年帶大四個小孩，小孩已成年且各有住處，卻都在一起上班，大家白天在工廠工作，下班後回家，只剩老闆娘一人住在工廠二樓。

鄰居說，火災當下聽到大家都往外衝，一時間也沒注意老婦沒逃出來，直到義消說隔壁有人燒成焦屍才知噩耗，大家看到婦人打拚一輩子，老房子燒成一片焦黑，老婦也葬身火海，兒子到場欲哭無淚，鄰居也不知該怎麼安慰。

消防局表示，昨凌晨兩點多接獲民眾報案，指永康中正路二七九巷二弄失火，透天厝裡還有獨居老人。警消到場時發，透天厝二樓已全面燃燒，並向兩側延燒，現場濃濃黑煙直竄天際。

救難人員指出，最早起火的透天厝大門深鎖，消防員先設法破壞鐵捲門後進入噴水，最後到二樓處發現一具女性焦屍，估計燃燒範圍面積兩千平方公尺，總計十家公司與三戶民宅波及，起火原因還需火場調查確認。

老婦 老闆娘 透天厝

延伸閱讀

月租9萬竹北透天厝遭2兒帶友霸住 法院挺父判搬家付錢

影／台南永康亞太工業區凌晨起火 獨居老婦逃生不及成焦屍

台南亞太工業區火警延燒10戶 1人疑逃生不及喪命

影／台南仁德透天厝凌晨大火 屋主逃出稱有人丟汽油彈

相關新聞

新竹幼兒園爆虐童 遭勒令停業

新竹市私立博玉幼兒園爆虐童。張姓負責人及賴姓女園長疑不滿幼童哭鬧，竟動手毆打、腳踹施暴，約五名幼童受害，檢警拘提張男、賴...

忠犬叫醒 女主人火場獲救

新北市金山區坑子內一處透天厝民宅，昨清晨六點發生大火，由於屋外堆積大量資源回收物，民宅迅速陷入火海，王姓屋主女兒被狗叫聲...

台北市工安事故 踩空墜樓 工人無生命跡象

雙北昨頻傳工安事故，台北市中山區錦州街一處新建工地，昨1名55歲工人疑似踩空從工地3樓墜落，送醫時無生命跡象。北市勞檢處...

台南永康亞太工業區大火 獨居老婦成焦屍

台南市永康區亞太工業區內連棟透天厝昨天凌晨發生大火，延燒兩旁十間公司、三間民宅，猛烈火勢直到清晨六點多才撲滅，消防員救出...

蘭嶼雙獅岩悲劇 釣客落海 友人搭救雙亡

台東蘭嶼雙獅岩岸際前晚發生兩名男性垂釣客落海，搜救人員當晚連夜搜救未果，昨天持續搜救分別在上午7點及下午3點尋獲兩人，但...

北市大樓外牆剝落 砸壞車頂挨罰30萬

台北市林森北路上、屋齡卅九年的「幸運大廈」，昨天中午外牆水泥塊不明原因脫落，當場砸到一輛正在停等紅燈的汽車後車窗，後座一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。