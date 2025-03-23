台南永康亞太工業區大火 獨居老婦成焦屍

台南永康亞太工業區凌晨起火，獨居老婦不及逃生成焦屍。圖／讀者提供 台南市永康區亞太工業區內連棟透天厝昨天凌晨發生大火，延燒兩旁十間公司、三間民宅，猛烈火勢直到清晨六點多才撲滅，消防員救出其中一戶兩人，但獨居七十六歲陳姓老婦燒成焦屍，起火原因需進一步調查。

工業區居民表示，當地是早期住商工業區，中小型工廠林立，死者二十多年前是工廠老闆娘、打拚多年帶大四個小孩，小孩已成年且各有住處，卻都在一起上班，大家白天在工廠工作，下班後回家，只剩老闆娘一人住在工廠二樓。

鄰居說，火災當下聽到大家都往外衝，一時間也沒注意老婦沒逃出來，直到義消說隔壁有人燒成焦屍才知噩耗，大家看到婦人打拚一輩子，老房子燒成一片焦黑，老婦也葬身火海，兒子到場欲哭無淚，鄰居也不知該怎麼安慰。

消防局表示，昨凌晨兩點多接獲民眾報案，指永康中正路二七九巷二弄失火，透天厝裡還有獨居老人。警消到場時發，透天厝二樓已全面燃燒，並向兩側延燒，現場濃濃黑煙直竄天際。

救難人員指出，最早起火的透天厝大門深鎖，消防員先設法破壞鐵捲門後進入噴水，最後到二樓處發現一具女性焦屍，估計燃燒範圍面積兩千平方公尺，總計十家公司與三戶民宅波及，起火原因還需火場調查確認。