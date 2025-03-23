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台北市工安事故 踩空墜樓 工人無生命跡象
雙北昨頻傳工安事故，台北市中山區錦州街一處新建工地，昨1名55歲工人疑似踩空從工地3樓墜落，送醫時無生命跡象。北市勞檢處勒令停工調查事故原因。新北市鶯歌區一家氣體工廠2名外籍移工清除鋼瓶時，疑不慎吸入殘餘一氧化碳昏迷，送醫已恢復意識。
警消指出，北市建案工人因不明原因踩空，昨天下午2時許從高處墜落，男子送醫前OHCA（到院前心肺功能停止），北市勞檢處及建管處下午獲報派員趕往現場，了解案發原因，仍待進一步調查。
勞檢處表示，該名模板廠商陳姓勞工昨天是第一天上工，臨時支援到5樓組立模板，施工時從施工架開口墜落至2樓鄰房冷氣機上，墜落高度約9公尺，當場失去生命跡象，現場負責人在場聽聞聲響趕下查看，發現不對勁馬上報警，送馬偕醫院救治。
勞檢處正調查雇主對2公尺以上的施工架開口作業，是否確實設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，若違反職安法，最高可以罰30萬元。
新北2名外籍移工在氣體工廠清除鋼瓶，疑不慎吸入殘餘一氧化碳昏迷，經送醫搶救已恢復意識。警方已派遣鑑識小組前往案發現場採證，並通報新北市府勞檢處實施勞檢。
新北市消防局初判現場疑未保持通風，救護人員到場時，初步確認移工還有呼吸，緊急送至板橋亞東醫院急救。
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