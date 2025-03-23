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忠犬叫醒 女主人火場獲救

聯合報／ 記者游明煌／新北報導

新北市金山區一處透天厝昨發生大火（圖），正熟睡的女住戶被狗叫驚醒，打電話向父親求救，屋主趕回救出受困女兒，兩人各抱一隻愛犬逃生，但仍有兩隻愛犬喪生火窟。記者游明煌／翻攝
新北市金山區一處透天厝昨發生大火（圖），正熟睡的女住戶被狗叫驚醒，打電話向父親求救，屋主趕回救出受困女兒，兩人各抱一隻愛犬逃生，但仍有兩隻愛犬喪生火窟。記者游明煌／翻攝
新北市金山區坑子內一處透天厝民宅，昨清晨六點發生大火，由於屋外堆積大量資源回收物，民宅迅速陷入火海，王姓屋主女兒被狗叫聲驚醒，但出口被大火堵死，連忙打電話向父親求救，王男趕回家破窗救出女兒和二隻狗，但另二隻狗被燒死。

消防人員到場時透天厝大量黑煙直竄天際，還不時夾雜爆炸聲，因屋外有資源回收物助燃，燃燒面六十平方公尺，戶外延燒約九十平方公尺，消防局出動廿七車六十三人搶救，發現屋內人員已先行逃出，布水線時卻發現地面上滿是雜物，還要設法開道才能灌救，火勢約七點多控制。

當時只有王男女兒在家，女兒心有餘悸說，睡夢中突然聽到狗叫聲，起床想開燈查看卻開不了，一開窗煙就快速灌進臥室，才發現外面失火，她趕緊打給父親說「逃不了，快來救我，如果再晚一點就很危險了」；女兒還說，還好狗叫聲救了她一命，當時大門都無法走了。

新北市金山區一處透天厝昨發生大火，正熟睡的女住戶被狗叫驚醒，打電話向父親求救，屋主趕回救出受困女兒，兩人各抱一隻愛犬逃生（圖），但仍有兩隻愛犬喪生火窟。記者游明煌／翻攝
新北市金山區一處透天厝昨發生大火，正熟睡的女住戶被狗叫驚醒，打電話向父親求救，屋主趕回救出受困女兒，兩人各抱一隻愛犬逃生（圖），但仍有兩隻愛犬喪生火窟。記者游明煌／翻攝

五十多歲的王男表示，他家養了四隻狗，睡覺時也讓狗在屋子裡，想不到竟救了女兒性命。

昨清晨他接獲女兒求救電話飛奔回家，用石頭破窗救女兒出來，當時他與女兒各抱一隻愛犬向外衝，手也被玻璃割傷，想再回去救另外二隻狗時，兩隻狗已被濃煙嗆昏燒死，心中十分遺憾。

王男說，他平時是在金山上班，有蒐集一些資源回收物堆放在屋外，民宅是住家用，並不是資源回收場。

資源回收 透天厝

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