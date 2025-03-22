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玉山驚傳山難！斷裂登山杖遺留現場 空勤在深谷發現疑失事男女

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

玉山驚傳山難，2名男女山友今天上午攀登玉山主峰、北峰，從主北峰叉路口「魔王坡」疑似摔落山谷，現場遺留斷裂登山杖，下午空勤直升機空中勘查，在出事地點下方380公尺深山谷，發現疑似2失事者，南投縣消防局和玉管處明日將設法救援。

前幾天冷氣團來襲，台灣高山下雪冰雪交加，導致登山隊事故頻傳。玉山積雪深達15公分，今天天氣放晴，有山友從排雲山莊攀登玉山群峰，上午10時40分，有山友從主峰下山時，在主北峰叉路口有「魔王坡」之稱的大斜坡，發現斷裂的登山杖和失足痕跡，懷疑有人墜谷摔落山谷，立刻向南投縣消防局通報。

排雲山莊管理人員組隊到現場勘查，發現斷裂登山杖，但因為斜坡陡峭且積雪深厚，無法下攀救援，墜谷的是疑似是兩名20多歲的男女山友。

山友家屬接獲通報後，也在登山社團群組求援，表示有家人在玉山摔落山谷被雪埋，希望有雪攀專家協助救援。

南投縣消防局為了確認事故，申請空勤直升機空勘，在失事地點下方380尺處山谷，發現疑似1男、1女兩名山友倒臥在積雪上。失事地點地勢陡峭，加上高山積雪結冰，救援相當困難，南投縣消防局、玉管處明天設法救援。

玉管處提醒，玉山因積雪冰封，主峰線碎石坡、鐵棚區崎嶇難行，現在更因積雪結冰，相當危險。國人大多缺乏雪攀經驗，排雲山莊人員勸導山友，不要冒險登山，還是有山友冒險挑戰，但山區氣候、地形變數多，難以確保安全，且到3月底仍有下雪機會，呼籲山友勿冒險登山。

玉山主峰線積雪超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供
玉山主峰線積雪超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供
玉山主峰線積雪超過15公分，冰雪交加地面陡峭濕滑，相當危險。圖／玉管處提供
玉山主峰線積雪超過15公分，冰雪交加地面陡峭濕滑，相當危險。圖／玉管處提供
玉山主峰線冰雪交加，積雪超過15公分。圖／玉管處提供
玉山主峰線冰雪交加，積雪超過15公分。圖／玉管處提供
玉山主峰線積雪超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供
玉山主峰線積雪超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供

南投縣 山友 玉山主峰

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