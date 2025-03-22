嘉義七旬男就醫轉送彰化安養 醫護意外揭開他被宣告死亡17年

死而復生？嘉義縣一名男子失蹤多年，被家人聲請死亡宣告獲准，未料2024年2月就醫後被送回彰化某護理之家，他的妻子接到通知確認身分，彰化地檢署依法請求撤銷死亡宣告，彰化地方法院裁定撤銷。

彰化地檢署主張，這名男子2001年1月間離家，音訊全無，家人遍尋不到，在他失蹤屆滿7年法定期限，向嘉義地院聲請死亡宣告，法院宣告民國97年1月15日下午12點死亡。

這名男子年屆七旬，去年2月身體不適，在北部某醫院就醫後，被送到彰化某護理之家辦理入住，醫護登錄資料時發現男子「已經死亡」，通知警方派員查訪，並轉知他的妻子來彰化確認身分，認定男子還活著，全案移請彰化地檢署依法請求撤銷死亡宣告。

彰化地院依職權調閱嘉義地院裁定核閱明確，堪信為真，又訊問關於失蹤人的個人資料、親屬關係，男子回答均與失蹤人的資料相合，再經家屬證稱，男子離家前從事廟宇修繕，離家至少25年，其間都沒與家人聯繫，才去聲請死亡宣告等語。