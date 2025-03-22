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百萬名車猛撞號誌桿「車頭全爛」 拖吊後竟離奇起火燃燒

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百萬名車猛撞號誌桿「車頭全爛」 拖吊後竟離奇起火燃燒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

23歲陳姓男子今天下午開著要價近300萬元的BMW420I進口豪車，載著懷孕的太太等3名家人，行經彰化縣芬園鄉芬草路二段與縣芬路口時，疑似恍神，撞向號誌桿，造成車頭全毀，4人手腳都擦挫傷，離奇的是，這輛車拖離後，又發生火燒車報銷，肇事原因由警方調查中。

警方調查，陳男駕車載著家人，今天下午2時18分許，沿芬草路2段東往西方向行駛，在抵達與縣芬路口時，突然恍神，失控偏向右側，撞上路旁的號誌桿，造成車頭嚴重損毀，安全氣囊爆開，車體及零件散落。

突來的撞擊，除陳男外，車內乘客包括他的母親、妹妹及懷孕的妻子，手腳均擦挫傷，均送往彰化基督教醫院救治，幸好都無大礙。

離奇的是，這輛車由拖吊業者至中華路路邊停放，下午16分時，引擎室附近起火燃燒，芬園消防分局派出消防車2輛，救護車1輛，消防人員6人前往灌救，經布水線撲滅火勢。

警方呼籲駕駛人，開車上路前應養足精神，並專心開車，如果有身體不適，不應勉強開車，以免危及自己、乘客及他人的安全。

一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷，車子被拖吊後，又突然火燒車。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷，車子被拖吊後，又突然火燒車。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷，車子被拖吊後，又突然火燒車，消防人員到場灌救。記者劉明岩／翻攝
一輛要價200多萬元的BMW420I進口豪車，今天下午在彰化縣芬園鄉芬草路自撞號誌桿，造成車頭全毀，車內4人手腳都擦挫傷，車子被拖吊後，又突然火燒車，消防人員到場灌救。記者劉明岩／翻攝

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