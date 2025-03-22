清明節將至…嘉義多墓地頻傳火警 濃煙竄至國道一號影響視線

清明節將至，今年有不少民眾提早掃墓，嘉義縣今天發生多件墓地火警，尤其民雄鄉牛斗山公墓下午大面積起火，黑色濃煙直竄天際，甚至影響鄰近國道一號民雄路段視線，消防人員疲於奔命，呼籲民眾掃墓時勿焚燒雜草。

嘉義縣朴子市、梅山鄉、溪口鄉、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、六腳鄉等地，今天發生多起公墓雜草火警。有消防隊員說，整天都在跑墓地滅火，水車的水都用完了，只能再請其他水車來支援，距離清明節還有2周，希望大家不要再燒了。