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清明節將至…嘉義多墓地頻傳火警 濃煙竄至國道一號影響視線
清明節將至，今年有不少民眾提早掃墓，嘉義縣今天發生多件墓地火警，尤其民雄鄉牛斗山公墓下午大面積起火，黑色濃煙直竄天際，甚至影響鄰近國道一號民雄路段視線，消防人員疲於奔命，呼籲民眾掃墓時勿焚燒雜草。
嘉義縣朴子市、梅山鄉、溪口鄉、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、六腳鄉等地，今天發生多起公墓雜草火警。有消防隊員說，整天都在跑墓地滅火，水車的水都用完了，只能再請其他水車來支援，距離清明節還有2周，希望大家不要再燒了。
嘉義縣消防局呼籲，清明連假及周末掃墓應注意用火安全，遵行「四不二記得」口訣 ，不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂、不燃放爆竹煙火，以及記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，避免發生火災，大家一起愛護環境，減少燃燒金紙雜草。
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