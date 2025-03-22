桃園失智翁蹲坐路邊狂念「501」 警靠提示、路牌助返家

桃園市龍潭區81歲邱姓失智老翁，昨早上獨自一人柱著拐杖出門散步，直到了中午準備返家時，老翁忽然想不起來回家的路，獨自蹲坐路旁休息並喃喃自語，路人見狀後隨即報警協助，龍潭警分局員警到場後發現老翁身上未攜帶任何證件，口中不斷重複述說501這個數字，警方研判該數字可能與居住地址有關，立即攙扶老翁坐上巡邏車沿路尋找，終於將其平安載返家中。

昨中午12時許，接獲民眾報稱，在龍潭區三坑國小前有1名老翁疑似身體不適呆坐在路旁，警方隨即趕往現場，發現該老翁蹲坐路旁休息並喃喃自語，貼心的警員王耀民立即向旁邊住家要杯溫水及椅子讓老翁止渴休息，並詢問姓名身分及住址，但老翁僅會說客語且表達不佳，身上未攜帶任何證件供警方查證，口中不斷喃喃重複著501這個數字。

警方研判該數字可能與居住地址有關，立即攙扶老翁坐上巡邏車，沿著轄區可能有該數字的道路尋找，可惜周遭鄰居均稱不認識，就在警方欲將老翁先載回駐地安置時，突然看見中正路三坑段有個501巷的標誌，警方立即將巡邏車轉進巷內，沒想到老翁脫口而出「就是這裡」，警方在巷內挨家挨戶逐一詢問，最後終於將其平安送回巷底的住處。

老翁的兒子見到警方護送父親回來感激不已並表示，父親有失智情形且身體狀況不佳，早上吃完早餐出門散步卻沒準時回家吃午餐，正焦急地四處尋找時，就看到熱心的警方將老翁平安護送返家，由衷感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。