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車手兩天分次小額匯款露餡 面對警察講不出金錢來源

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣吳姓男子接連兩天到員林郵局匯款，第二次匯款時被發現匯入警示帳戶，警方接獲報案趕到，吳男無法交代金錢來源，坦承接受詐團指示提領被害人的錢匯到指定帳戶。警詢後依涉犯詐欺、洗錢防制法把吳男移送偵辦。

警方今表示，日前接獲員林郵局行員通報1名吳姓男子匯款到警示帳戶，並對匯款用途交代不清，員警趕到後詢問吳男，吳男神情緊張支吾其詞，講不清5萬元來源，最後坦承從一名陳姓女子匯入的20萬元中提領5萬元「投資款」，要轉匯到詐團指示帳戶。

吳男告訴員警，已接連兩天匯款到詐團指定帳戶，先匯5萬元，再匯5萬元時被查獲。員警查扣車手吳男的存摺、提款卡、5萬元，詢問後移送偵辦。

員林警分局打詐績效在全縣名列前茅，分長吳詠傑說，詐騙手法推陳出新，目前最大宗是投資詐騙，民眾投資前務必查證投資網站和APP的真實性，務必提高警覺，如果天天只賺不賠、短期內賺大錢就可能有問題，應向警方查證。

彰化縣員林警分局員林派出所員警詢問吳男。圖／民眾提供
彰化縣員林警分局員林派出所員警詢問吳男。圖／民眾提供

員林 詐騙 郵局

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