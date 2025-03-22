高雄男失聯2天…母遍尋不著急報失蹤 今被發現陳屍轎車內

高市47歲倪姓男子獨自在外居住，倪男母親聯絡他2天，都找不到人，擔心兒子遭遇不測，昨晚向警方報案請求緊急協尋，警方調閱倪男手機，以手機定位找人，並以車辨系統尋車，今天下午2時許在左營區海景路找到車，驚見倪男在車中已死亡。

警方指出，73歲倪姓老婦昨晚6時許向左營警分局文自派出所報案，指47歲的兒子倪男失聯多日，都找不到人，警方依規定受理失蹤人口案後，通報緊急協尋，並成立專案小組調查，調閱倪男手機定位找人，並透過車辨系統查詢倪男可能去處。

警方今天下午先在海明街查到倪男手機定位最後位置，隨後擴大範圍尋找，在海景街發現倪男的轎車，發現倪男躺在駕駛座上，似乎已無氣息，通知消防人員破窗，一陣屍臭味撲鼻，警消初步檢視倪男至少死亡1天以上，屍體已有些許腫脹。

警方鑑識人員在現場鑑識採證，初步排除外力介入，亦無打鬥痕跡；倪母獲悉兒子尋獲已成冰冷遺體，悲慟不已；警方將報請橋頭地檢署相驗，以釐清倪男確切死因。

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