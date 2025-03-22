找到第二人！蘭嶼雙獅岩2釣客落海 失聯者尋獲已明顯死亡

台東蘭嶼雙獅岩岸際昨晚發生2名男性垂釣客落海，今天早上7點多搜救人員尋獲黃姓釣客，但已明顯死亡，搜救人員持續搜救另一落海羅姓釣客，於下午3點多由海巡艇在母雞岩西南方0.1浬海域發現蹤影，但已無呼吸心跳，明顯死亡。相關意外發生原因警方正調查釐清。

海巡第13岸巡隊表示，昨晚間8點21分第十巡防區指揮部接獲羅姓男子報案表示，他與黃姓及另一羅姓友人在蘭嶼雙獅岩岸際垂釣，黃姓友人不慎落海，一旁羅姓友人見狀立即下水救人，但雙雙被浪捲走；海巡蘭嶼安檢所及蘭嶼消防分隊立即展開救援，但都未尋獲。

今天早上7點，開元安檢所、第15海巡隊巡防艇及空勤隊直升機等陸海空能量持續投入協尋任務，於7點多搜救人員於雙獅岩西側約1.4公里的母雞岩岸際發現黃姓釣客，但已明顯死亡；搜救人員持續搜尋另一羅姓釣客，於下午3點多由海巡艇在母雞岩西南方0.1浬海域發現蹤影，但已無呼吸心跳，明顯死亡。