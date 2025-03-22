清明節民眾掃墓易釀火警 消防局提醒「四不二記得」
清明節將至，不少民眾提早掃墓，根據屏東縣消防局統計，3月1日至今共受理96件公墓火警，較去年公墓火警數量明顯減少，其中以內埔鄉、恆春鎮、萬巒鄉最多。消防局也提醒，掃墓時要遵守「四不二記得」原則，避免釀災。
屏東縣消防局統計，3月1日至今共計受理96件公墓火警，出動112車次224人次消防人員救災，其中分別以內埔鄉22件、恆春鎮16件、萬巒鄉10件最多。消防局表示，今年公墓火警數量比去年明顯減少許多，如有較大範圍燃燒，將通知警察局、鄉鎮公所及環保局人員共同前往處理。
消防局也提醒民眾遵守「四不二記得」原則，即不任意燒雜草、不讓金紙飛揚、不任意丟菸蒂、不放爆竹煙火、記得撲滅殘火及收拾垃圾，讓掃墓不致釀成憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言