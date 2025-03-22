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清明節民眾掃墓易釀火警 消防局提醒「四不二記得」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

清明節將至，不少民眾提早掃墓，根據屏東縣消防局統計，3月1日至今共受理96件公墓火警，較去年公墓火警數量明顯減少，其中以內埔鄉、恆春鎮、萬巒鄉最多。消防局也提醒，掃墓時要遵守「四不二記得」原則，避免釀災。

屏東縣消防局統計，3月1日至今共計受理96件公墓火警，出動112車次224人次消防人員救災，其中分別以內埔鄉22件、恆春鎮16件、萬巒鄉10件最多。消防局表示，今年公墓火警數量比去年明顯減少許多，如有較大範圍燃燒，將通知警察局、鄉鎮公所及環保局人員共同前往處理。

消防局也提醒民眾遵守「四不二記得」原則，即不任意燒雜草、不讓金紙飛揚、不任意丟菸蒂、不放爆竹煙火、記得撲滅殘火及收拾垃圾，讓掃墓不致釀成憾事。

清明節將至，不少民眾提早掃墓，屏東縣消防局3月1日至今共受理96件公墓火警。圖／消防局提供
清明節將至，不少民眾提早掃墓，屏東縣消防局3月1日至今共受理96件公墓火警。圖／消防局提供
清明節將至，不少民眾提早掃墓，屏東縣消防局3月1日至今共受理96件公墓火警。圖／消防局提供
清明節將至，不少民眾提早掃墓，屏東縣消防局3月1日至今共受理96件公墓火警。圖／消防局提供

公墓 屏東縣 清明節

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