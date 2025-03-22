清明節民眾掃墓易釀火警 消防局提醒「四不二記得」

清明節將至，不少民眾提早掃墓，根據屏東縣消防局統計，3月1日至今共受理96件公墓火警，較去年公墓火警數量明顯減少，其中以內埔鄉、恆春鎮、萬巒鄉最多。消防局也提醒，掃墓時要遵守「四不二記得」原則，避免釀災。

屏東縣消防局統計，3月1日至今共計受理96件公墓火警，出動112車次224人次消防人員救災，其中分別以內埔鄉22件、恆春鎮16件、萬巒鄉10件最多。消防局表示，今年公墓火警數量比去年明顯減少許多，如有較大範圍燃燒，將通知警察局、鄉鎮公所及環保局人員共同前往處理。