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影／台南百歲人瑞好心借他廁所 屋內12萬現金卻不翼而飛

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區104歲李姓人瑞，昨晚6時許好心讓1名陌生男子借用住家廁所，男子卻趁李翁在屋外修理腳踏車時，涉潛入房內偷走現金12萬元後，隨後騎腳踏車逃逸。李翁事後發現屋內現金不翼而飛，報警處理，第三分局安中派出所調閱監視器後鎖定蔡姓男子，正循線追緝中。

安中派出所所長曾婉甄說，昨晚接獲民眾報案，稱住家內有12萬元遺失，員警隨即調閱監視器，發現1名男子晚間6許藉故進入家中涉竊取現金，目前已鎖定可疑犯嫌，掌握他進出路線及逃逸方向，已循線追緝中。她也說，已加強轄內巡邏密度，以維護民眾財產安全。

據了解，蔡男是騎腳踏車隨機犯案，雙方並不認識，他看到李翁獨自在屋外才上前搭訕，並藉故進入屋內，發現屋內沒人才動手行竊。

安南區梅花里長林思萍得知李翁住家遭竊，上網PO文呼籲里民協助提供住處監視器畫面抓人外，也提醒里民記住現在盡量不要借人家廁所，不要讓陌生人進到自己的家內，以保護家裡的貴重財務。

第三分局安中派出所指出，目前已鎖定可疑犯嫌，掌握他進出路線及逃逸方向，已循線追緝中。圖／讀者提供
第三分局安中派出所指出，目前已鎖定可疑犯嫌，掌握他進出路線及逃逸方向，已循線追緝中。圖／讀者提供
台南安南區李翁昨晚6時許好心讓1名陌生男子借用住家廁所，卻趁李翁在屋外修理腳踏車時，涉潛入房內偷走現金12萬元後，隨後騎腳踏車逃逸。圖／讀者提供
台南安南區李翁昨晚6時許好心讓1名陌生男子借用住家廁所，卻趁李翁在屋外修理腳踏車時，涉潛入房內偷走現金12萬元後，隨後騎腳踏車逃逸。圖／讀者提供

廁所 監視器 腳踏車

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