影／台南百歲人瑞好心借他廁所 屋內12萬現金卻不翼而飛

台南市安南區104歲李姓人瑞，昨晚6時許好心讓1名陌生男子借用住家廁所，男子卻趁李翁在屋外修理腳踏車時，涉潛入房內偷走現金12萬元後，隨後騎腳踏車逃逸。李翁事後發現屋內現金不翼而飛，報警處理，第三分局安中派出所調閱監視器後鎖定蔡姓男子，正循線追緝中。

安中派出所所長曾婉甄說，昨晚接獲民眾報案，稱住家內有12萬元遺失，員警隨即調閱監視器，發現1名男子晚間6許藉故進入家中涉竊取現金，目前已鎖定可疑犯嫌，掌握他進出路線及逃逸方向，已循線追緝中。她也說，已加強轄內巡邏密度，以維護民眾財產安全。

據了解，蔡男是騎腳踏車隨機犯案，雙方並不認識，他看到李翁獨自在屋外才上前搭訕，並藉故進入屋內，發現屋內沒人才動手行竊。