「警察要跟你講話」詐團立馬掛斷 小資女投資夢醒

彰化縣一名黃姓女子到田尾郵局匯款，面對郵局行員關懷提問，回答前後不一，員警接獲報案疑似有人遭詐騙就趕到，黃女撥打電話給對方說「警察要跟你講話」，對方立刻掛斷，黃女發財夢醒，但難追回先前匯出的32萬元「投資款」。

警方指出，黃女（43歲）日前中午到田尾郵局匯款17萬多元，因神情猶豫，郵局行員關懷要寄給誰、用途，黃女先答稱匯款投資，想一想改口稱匯給親友，郵局行員認為黃女可能遭詐騙就暗中通知北斗警分局田尾分駐所，員警趕到先阻止匯款，接著詢問匯款目的，黃女打電話給詐團，依照指示自稱匯款給罹癌親友治病，資金流向絕問題。

員警聽完，斬釘截鐵掛保證「絕對是詐騙」，並要求跟詐團對話，黃女告訴詐團「警察在我身邊，要跟你講話…」話還沒講完，詐團就掛電話，黃女這才發財夢醒，告訴員警近期透過社交軟體認識網友「逍遙遊」，對方引導她進入「阿里巴巴」投資網站進行操作，已匯出32萬元，因網站顯示高獲利，所以她要匯出僅存的17萬元存款加碼投資。