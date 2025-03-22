北市林森北路外牆石塊掉落砸破車窗 建管處重罰30萬
台北市林森北路屋齡39年的「幸運大廈」，今天中午外牆石塊不明原因脫落，當場砸到一輛汽車後車窗，坐在後座的母女受到輕微擦傷。建管處派員到場瞭解，初判為10樓混凝土雨庇掉落所致，重罰業者30萬元，並要求限期改善。
「幸運大廈」今天中午外牆石塊不明原因脫落，當場砸到正在停等紅燈的一輛汽車和一輛計程車，車上一對母女乘客在車內受到驚嚇，有輕微擦挫傷，建管處獲報後也趕赴現場了解狀況。
建管處指出，該棟建築為1985年核發使照，建管處接獲通報，立即派員趕赴現場勘查，並指派建築師公會專業建築師協助建築安全檢視，現場已圍設警示帶，防止民眾接近，確保行人通行安全。
建管處表示，初步調查本次為10樓混凝土雨庇掉落所致，將責成建物所有權人，一周內完成臨時防護措施，並於半年完成整棟外牆檢修及申報作業，防止類似情形再次發生，而建物管理人未善盡管理維護責任，違反「建築法」規定，裁罰業主30萬元，並責令限期完成全檢修改善。
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