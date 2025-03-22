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北市林森北路外牆石塊掉落砸破車窗 建管處重罰30萬

北市林森北路外牆石塊掉落砸破車窗 建管處重罰30萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市林森北路屋齡39年的「幸運大廈」，今天中午外牆石塊不明原因脫落，當場砸到一輛汽車後車窗，坐在後座的母女受到輕微擦傷。建管處派員到場瞭解，初判為10樓混凝土雨庇掉落所致，重罰業者30萬元，並要求限期改善。

「幸運大廈」今天中午外牆石塊不明原因脫落，當場砸到正在停等紅燈的一輛汽車和一輛計程車，車上一對母女乘客在車內受到驚嚇，有輕微擦挫傷，建管處獲報後也趕赴現場了解狀況。

建管處指出，該棟建築為1985年核發使照，建管處接獲通報，立即派員趕赴現場勘查，並指派建築師公會專業建築師協助建築安全檢視，現場已圍設警示帶，防止民眾接近，確保行人通行安全。

建管處表示，初步調查本次為10樓混凝土雨庇掉落所致，將責成建物所有權人，一周內完成臨時防護措施，並於半年完成整棟外牆檢修及申報作業，防止類似情形再次發生，而建物管理人未善盡管理維護責任，違反「建築法」規定，裁罰業主30萬元，並責令限期完成全檢修改善。

台北市林森北路與民生東路交叉口一棟老舊大樓中午發生碎石落下砸車意外，砸中停等紅綠燈的小轎車。記者曾原信／攝影
台北市林森北路與民生東路交叉口一棟老舊大樓中午發生碎石落下砸車意外，砸中停等紅綠燈的小轎車。記者曾原信／攝影

建物 建築師 計程車

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