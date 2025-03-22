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北市林森北路外牆石塊掉落砸破車窗 建管處重罰30萬

溫差大釀禍？北市林森北路大樓外牆剝落 石塊砸傷車內母女

中央社／ 台北22日電

台北市林森北路附近大樓今天發生外牆剝落，導致建材石塊掉落，剛好砸到2輛行進的汽車，造成車頂凹陷及1名女乘客和1名女童受輕傷，不排除疑因溫差大，導致大樓建材掉落。

台北市警消下午1時許獲報，中山區林森北路附近大樓外牆建材剝落，導致有石塊剛好砸到行進中的2輛汽車，導致汽車車頂凹陷，車內2名乘客輕微擦挫傷，自行至醫院就醫，傷者為40歲吳姓婦人及9歲謝姓女童。

北市府指出，不排除是因近期溫差較大出現熱漲冷縮，導致大樓外牆建材剝落，加上大樓設在外牆的鐵製防護網老舊，才讓掉落石塊剛好砸到行進間的2輛汽車車頂。

北市府表示，大樓已暫時未持續掉落建材等物，因不確定是否後續有同狀況，已派員拉設封鎖線，並清除掉落建材廢棄物，聯繫大樓管委會。

經轉述，管委會提及將儘速找工程人員修繕大樓外牆損壞地點，並與受害者協調賠償事宜。至於詳細案發原因待進一步調查釐清。

台北市林森北路與民生東路交叉口一棟老舊大樓中午發生碎石落下砸車意外，並導致一輛小轎車在內車輛受損，落下碎石打歪大樓原本護欄。記者曾原信／攝影
台北市林森北路與民生東路交叉口一棟老舊大樓中午發生碎石落下砸車意外，並導致一輛小轎車在內車輛受損，落下碎石打歪大樓原本護欄。記者曾原信／攝影

北市府 女童

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