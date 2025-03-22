溫差大釀禍？北市林森北路大樓外牆剝落 石塊砸傷車內母女
台北市林森北路附近大樓今天發生外牆剝落，導致建材石塊掉落，剛好砸到2輛行進的汽車，造成車頂凹陷及1名女乘客和1名女童受輕傷，不排除疑因溫差大，導致大樓建材掉落。
台北市警消下午1時許獲報，中山區林森北路附近大樓外牆建材剝落，導致有石塊剛好砸到行進中的2輛汽車，導致汽車車頂凹陷，車內2名乘客輕微擦挫傷，自行至醫院就醫，傷者為40歲吳姓婦人及9歲謝姓女童。
北市府指出，不排除是因近期溫差較大出現熱漲冷縮，導致大樓外牆建材剝落，加上大樓設在外牆的鐵製防護網老舊，才讓掉落石塊剛好砸到行進間的2輛汽車車頂。
北市府表示，大樓已暫時未持續掉落建材等物，因不確定是否後續有同狀況，已派員拉設封鎖線，並清除掉落建材廢棄物，聯繫大樓管委會。
經轉述，管委會提及將儘速找工程人員修繕大樓外牆損壞地點，並與受害者協調賠償事宜。至於詳細案發原因待進一步調查釐清。
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