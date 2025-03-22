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清明節將至…山區掃墓怕起火 防災育樂闖關學知識

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

清明節將至，掃墓祭祖人潮湧現，為確保原鄉部落祭祖安全並提升民眾環保防災意識，桃園市消防局復興分隊今於復興區角板山部落公墓辦理「清明防災宣導」宣導活動，呼籲民眾用環保的方式表達對先人的思念與感懷，以不用火的祭祀愛護原民淨土，用行動守護家園，讓慎終追遠之心永不打折。

本次宣導選在富有原住民特色的復興區角板山部落公墓，邀集附近幼兒園小朋友帶著爸爸媽媽祖父母一同體驗精心設計的防火宣導活動，透過防災套圈圈關卡學習住宅用火災警報器與避難逃生知識，將安全牢牢套在自己手中。

另外孩童們在闖關中被指派了重要任務，必須穿上消防衣駕駛電動消防車把清明水袋送到爸爸媽媽手中，用水袋裝的水撲滅模擬火源，本次寓教於樂的闖關活動能加深家庭防災意識，潛移默化之下讓防火防災知識向下扎根，成功完成挑戰關卡後即可獲得消防局限量品牌合金消防車模型，讓清明掃墓不僅有祭祀，更增添趣味。

復興分隊長陳遠鑫表示，原鄉部落奉行著清明掃墓祭祖傳統，復興區除了傳統公墓，在環保意識日益抬頭之下，原住民殯葬型態已日漸轉為納骨廊設施，納骨廊清幽寧靜周邊綠草如茵，在復興區公所推廣之下，居民已鮮少土葬，改以納骨廊祭祀先人，大幅降低清明時節火警案件。

這次活動特別針對傳統公墓祭祖特別辦理防火宣導，提醒民眾清明掃墓「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」、「餘燼要記得滅」、「垃圾要帶走」，落實安全掃墓觀念，從而減少火源災害，一同營造安全、環保的清明祭祖文化。

清明節將至，掃墓祭祖人潮湧現，為確保原鄉部落祭祖安全並提升民眾環保防災意識，桃園市消防局復興分隊今於復興區角板山部落公墓辦理「清明防災宣導」宣導活動。圖／桃園消防四大提供
清明節將至，掃墓祭祖人潮湧現，為確保原鄉部落祭祖安全並提升民眾環保防災意識，桃園市消防局復興分隊今於復興區角板山部落公墓辦理「清明防災宣導」宣導活動。圖／桃園消防四大提供
清明節將至，掃墓祭祖人潮湧現，為確保原鄉部落祭祖安全並提升民眾環保防災意識，桃園市消防局復興分隊今於復興區角板山部落公墓辦理「清明防災宣導」宣導活動。圖／桃園消防四大提供
清明節將至，掃墓祭祖人潮湧現，為確保原鄉部落祭祖安全並提升民眾環保防災意識，桃園市消防局復興分隊今於復興區角板山部落公墓辦理「清明防災宣導」宣導活動。圖／桃園消防四大提供
清明節將至，掃墓祭祖人潮湧現，為確保原鄉部落祭祖安全並提升民眾環保防災意識，桃園市消防局復興分隊今於復興區角板山部落公墓辦理「清明防災宣導」宣導活動。圖／桃園消防四大提供
清明節將至，掃墓祭祖人潮湧現，為確保原鄉部落祭祖安全並提升民眾環保防災意識，桃園市消防局復興分隊今於復興區角板山部落公墓辦理「清明防災宣導」宣導活動。圖／桃園消防四大提供

公墓 原鄉部落 意識

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