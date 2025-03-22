桃園龜山平頭大叔當街搭訕女童拉書包 警方找到人了

網友在臉書地方社團「龜山生活通」po文警示，就讀國小女兒在桃園龜山國中至千禧新城間放學回家路上，遇陌生平頭男搭訕交友並伸手拉書包，嚇到孩子，提醒民眾注意；龜山警方據報，調閱監視器循線通知該名身心障礙男到案，依違反性騷擾案裁處。

龜山警分局在社團貼文刊出1小時內回應「龜山派出所已加強該時段區域巡邏，盤查可疑人事；本分局持續調閱附近監視系統偵辦，若民眾發現該男子或其他違法情事者，請撥打110報案專線，或龜山派出所電話（03）3202554，立即派員到場盤查，依法究辦，以維護學童安全。」

龜山分局昨深夜再次說明，經調閱監視器，鎖定特定對象，並聯繫、受理梁男到派出所報案，而該名領有身心障礙手冊的男子晚間9點通知後，也在家屬陪同下到案說明，據他供稱「只是想跟小女生交朋友」；全案依違反性騷擾防治法函送主管機關桃園市政府家庭暴力暨性侵害防制中心性騷擾審議委員會審認，並依權責裁處。

梁姓網友20日深夜po文指出，「最近（3月18日1600時許）學校放學後，女兒獨自走在回家路上（千禧新城與龜山國中間，如相片），有陌生男子（平頭，30幾歲），意圖搭訕並伸手要拉女兒書包，把小孩嚇了一跳。女兒說這是她第2次遇到這怪異的男子，PO出來請附近住戶注意此事。」獲得在地400多位民眾關注並分享給家中有小女孩的朋友注意。