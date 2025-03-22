快訊

Andy老師再發聲「謠言滿天飛」 喊話家寧：一起努力拿回帳冊

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

家長瘋搶私中…他引憾事問「怎敢讓子女讀公立」 釣出雄中校長回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／清水大樓塌陷疑似海砂屋 土木技師：要趕快補強或拆除

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市清水區中興街這處地上6層大樓，清晨發生崩塌後，台中市土木技師公會中午來到現場會勘建築結構是否安全，初步疑似海砂屋目前沒有立即危險，但4樓天花板出現混凝土剝落鋼筋裸露，目前來看，五樓六樓其實是已經不能使用了。

理事長林育信指出，1234樓目前來看沒有立即性的危險，不過我們現場看到，住戶或屋主因為有用鋼板去做包覆去做支撐，此外，也有看到有一些天花板是用木板去把它撐住，所以我們研判說，如果木板拿下來，我們也可以很明顯看到鋼筋鏽蝕的現象，那其實就蠻危險的。

林育信表示，大樓整體結構現在就要趕快補強或是做拆除，目前已經看到的地方，尤其應該要趕快把它清除掉，不要再增加這個樓梯板的重量，否則會有後續隱患。

台中市土木技師公會中午來到現場會勘建築結構是否安全，初步疑似海砂屋目前沒有立即危險。記者黑中亮／攝影
台中市土木技師公會中午來到現場會勘建築結構是否安全，初步疑似海砂屋目前沒有立即危險。記者黑中亮／攝影
台中市土木技師公會中午來到現場會勘建築結構是否安全，初步疑似海砂屋目前沒有立即危險。記者黑中亮／攝影
台中市土木技師公會中午來到現場會勘建築結構是否安全，初步疑似海砂屋目前沒有立即危險。記者黑中亮／攝影
台中市土木技師公會中午來到現場會勘建築結構是否安全，初步疑似海砂屋目前沒有立即危險。記者黑中亮／攝影
台中市土木技師公會中午來到現場會勘建築結構是否安全，初步疑似海砂屋目前沒有立即危險。記者黑中亮／攝影

住戶 台中市 天花板 海砂屋

延伸閱讀

台中清水大樓塌陷呈V字 市府：將評估是否全棟拆除

影／北市老舊大樓外牆剝落 水泥塊從天而降砸爛車

建商地主有糾紛...塌頂清水大樓全出租 女房客：住了30年不想搬

台中清水大樓塌陷 市府緊急救援疏散並啟動關懷機制

相關新聞

北市工安意外！板模工疑踩空「5樓墜2樓」 當場沒生命跡象急送醫

台北市中山區錦州街一處新建工地，今天下午2點多發生墜樓意外，一名55歲陳姓板模工疑似在施工時踩空，從5樓墜到2樓，當場沒...

影／林森北路大廈外牆磁磚由天而降 砸傷車內母女...驚悚畫面曝光

台北市林森北路上、屋齡39年的「幸運大廈」，今天中午外牆磁磚不明原因脫落，當場砸到正在停等紅燈的一輛汽車和一輛計程車，汽...

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

清水區中興街大樓塌陷後，住戶從下午一點起陸續回到家裡整理帶走隨身的物品，住戶們雖大多知道清水區中興街這處地上6層大樓，有...

台中清水大樓塌陷呈V字 市府：將評估是否全棟拆除

台中市清水區一棟大樓今天凌晨傳出5、6樓層塌陷意外，漏夜疏散13戶35人，台中市都發局長李正偉等人上午會同台中市建築師公...

清水倒塌大樓內部狀況曝 3樓梁柱「有用鋼板包裹」

台中市清水區48年老樓凌晨5、6樓坍塌，都市發展局與建築師、土木技師和結構技師現勘，發現確實有鋼筋裸露、混凝土脫落的狀況...

桃園龜山平頭大叔當街搭訕女童拉書包 警方找到人了

網友在臉書地方社團「龜山生活通」po文警示，就讀國小女兒在桃園龜山國中至千禧新城間放學回家路上，遇陌生平頭男搭訕交友並伸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。