影／10%手續費還需抵押不動產 台南8旬婦險簽可疑貸款經警攔阻

台南市警一分局莊敬派出所昨天據報，稱咖啡店內疑有詐騙情事，派員趕赴現場，發現81歲吳姓婦人正與34歲徐姓男子代辦貸款，除需10%手續費外，要求她以不動產作為抵押，受託公司卻是服飾業者，經警提醒當場取消合約。律師施志遠表示，詐騙手法日新月異，務必小心。

案經莊敬派出所員警蘇漢丞、廖晏霆到場了解，吳婦因資金需求，經友人介紹找到貸款代辦，並與對方簽訂合約。經其同意檢視合約，發現受託公司竟為一家服飾業者，與貸款業務毫無關係，內容顯有諸多疑點。

警方進一步詢問徐男，他聲稱自己是透過網路求職，當天為第1天上班，僅負責協助簽約，對公司主管及貸款後續安排皆不清楚。

雖然雙方尚未涉及金錢交易，但警方認為合約內容不合常理，立即勸導吳婦向合法金融機構申請貸款，避免財產受損。吳婦當場決定取消簽約，保住房產免於抵押風險。

律師施志遠也提醒，最近有一個新的詐騙手法，因為詐騙集團取得人頭帳戶不容易。所以他們現在就在網路上以可以民間借貸的方式，要求被騙對象提供帳戶，然後藉口因為信用額度不足，所以他會幫忙匯款進去，然後說這是公司的錢，匯款進去後，說這是公司的錢，務必要把錢提領出來，再交還給公司。