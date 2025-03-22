影／鎖匠淪詐團車手索「解控自證金」 騙300萬遭新北警逮

新北市黃姓婦人誤信投資詐騙，遭誆稱1800萬元投資金額被凍結，鎖匠劉姓男子淪詐團車手，日前相約面交索取「解控自證金」欲再騙300萬元，三峽警方當場逮人，搜出多個裝錢用牛皮紙袋，警詢後日前依加重詐欺及洗錢法等罪嫌移送檢方偵辦。

新北市土城區鎖匠劉姓男子（22歲）透過104工作網應徵加入詐騙集團，本月17日下午依詐團指示赴約，前往三峽區學府路，向59歲黃姓婦人收款300萬元的「解控自證金」，為埋伏多時三峽警分局北大派出所及鶯歌分駐所員警當場查獲，搜出做案用的手機、計程車搭車證明及大批裝錢的牛皮紙袋等物品，員警發現詐團用「丟包」方式提供做案手機給車手，刻意製造斷點，增加查緝難度。

據了解，黃婦去年12月在臉書上看到專門介紹股票投資廣告，點擊後加入詐團設立的「鴻喜雲集」Line群組，群組內全都是分享股票賺錢秘笈，一名自稱「陳美琳」女助理介紹「愚果企業」的投資計畫，還要她下載投資APP，黃婦不疑有詐，先投入20萬元小試一下，「果然」瞬間獲利翻倍，黃婦從去年12月起到今年1月底，陸續領出大筆資金跟詐團面交，一共投入1800萬元，直到近日她想領取獲利時，遭對方以「輸入帳號錯誤」為理由，誆稱整筆投資款項遭凍結，要解凍必須再繳交「解控自證金」300萬元。

心急如焚的黃婦到處籌錢，想要贖回先前投資鉅款，此舉被丈夫發覺，黃婦信誓旦旦說，只要再繳保300萬元「解控自證金」即可，但老公察覺不對，陪妻向轄區警方報案，員警「將計就計」，與詐團約17日下午3時許，由黃婦帶300萬元在住家社區1樓面交。

眼尖的員警發現社區外一名黑衣、黑帽、戴口罩的年輕男子，不斷張望徘徊，而且還頻頻用手機聯繫，研判男子就是詐團派來的取款車手，大批員警上前將22歲劉男攔下盤查，一開始還否認，頻頻喊冤說警察抓錯人，但手機對話內容露餡，上游指示他收帳的內容全都遭員警掌握，才坦承是來「收帳」。