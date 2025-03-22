影／噪音機車狂炸淡芝 警網攔檢開單86張罰款超過16萬

新北市淡水區淡金路一段往北海岸方向，今天凌晨3時許出現一大群噪音改裝機車呼嘯而過擾人清夢，居民紛紛打110報案。淡水警分局隨即調派警網前往攔截，共計開單86張，罰款金額合計約16萬餘元。

淡金路、北新路一帶居民今天凌晨被機車噪音吵到無法睡，氣到臉書貼文描述大約3時50分左右，改裝車瘋狂炸街20分鐘，也有不少人打110報案。

淡水警分局指出，凌晨3時許接獲通報，立即派遣三芝、淡水地區警力共計27名加強巡邏盤查，分別在三芝區大嘉好加油站旁便利商店、淡水區漁人碼頭、淡金路便利商店等地實施攔檢。