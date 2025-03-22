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花蓮大同大禮挖土機工人墜落邊坡 意識昏迷緊急送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉今天一名大同大禮道路施工人員在駕駛挖土機時不慎與機具墜落約80公尺邊坡，由現場工作人員拉上來脫困至步道旁，送往張家莊待救，男子頭部有撕裂傷、腰部疼痛無法行走，意識陷入昏迷，恐有生命危險，消防局申請空勤總隊直升機協助救援，已吊掛完成送醫急救。

消防局指揮科獲報該起事故後，立即派遣轄區大隊準備救援，同時考量傷勢研判恐有生命危險，立即報請消防署申請直升機支援吊掛。今天上午11時33分左右直升機起飛，前往事故座標現場，且順利發現該名患者位置，成功將患者救出，後送至德興運動場，由救護車緊急送往花蓮慈濟醫院治療。

消防局表示，這起事故在登山路段屬於可通聯的區域，好在該施工人員臨危不亂，經與指揮科取得通聯後，依照指揮科規畫縝密的緊急避難指引，以及提供吊掛區域座標，順利完成救援任務。

消防局指出，發生緊急事故報案時，應冷靜地依119線上人員的指示行動，確實定位自己的位置，並配合提供相關資訊，有效節省搜救人員搜尋時間。提醒民眾平時可下載「消防防災e點通」，練習手機119報案APP定位的相關操作；若有行經山區，可定時查看自己的定位點，有效降低迷途機率，並於報案時告知定位座標等資訊，減少搜救人員搜索時間，可大幅增加自身獲救機會。

花蓮縣秀林鄉今天一名大同大禮道路施工人員，在駕駛挖土機時不慎與機具墜落約80公尺邊坡，空勤總隊直升機吊掛協助送醫急救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣秀林鄉今天一名大同大禮道路施工人員，在駕駛挖土機時不慎與機具墜落約80公尺邊坡，空勤總隊直升機吊掛協助送醫急救。圖／花蓮縣消防局提供

工人 直升機 花蓮

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