彰化6旬婦到苗栗白沙屯拜拜失聯1天 倒臥海灘獲救

海巡署中部分署白沙屯安檢所昨傍晚6點多接獲民眾報案，指稱苗栗縣通霄精鹽廠北面海岸有一人倒臥沙灘，旋即派遺人力投入救援，同步通報當地警消到場協處，順利將體力不支、意識不清的6旬婦人救回並由家屬帶返家照護。

據了解，該名6旬婦人家住彰化，前天自彰化住家前往苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖廟拜拜遊玩，卻遲遲未返家，由於她也未帶手機出門，家屬昨（21）日下午3點向當地通霄警分局白沙派出所報案協尋。

結果3個小時後，有民眾發現一名婦人倒臥在沙灘上通報海巡署，海巡人員發現婦人意識不清，待警方到場協助查詢身分，發現她是稍早前受理失蹤協尋的彰化婦人。

海巡署第三岸巡隊表示，婦人當時生命跡象穩定，但疑似體力透支嚴重已意識不清，且日夜溫差大，立即將婦人帶回白沙屯安檢所，並給予保暖毛毯及電暖器保暖，後續由到場家屬帶返家照護。