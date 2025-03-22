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高雄南區垃圾焚化廠還未修復 仁武焚化廠又冒火光

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄小港南區資源回收廠貯坑1月才發生火警，造成垃圾處理能量下降，爐具還未修復完成，昨天又發生仁武垃圾資源回收廠貯坑冒出火光，所幸及時撲滅火苗未釀災，雖設備未受損，仍造成垃圾進場速度減緩，環保局緊急啟動垃圾調度機制，至於涉案車輛已扣留調查並禁止進廠3個月。

今年1月底，南區垃圾焚化廠貯坑失火，因貯坑過深料位高，消防人員花了近2天才控制火勢，殘火也悶燒多日，影響空氣品質，高雄垃圾處理能量大幅下降，目前正全力搶修中，預估3月底完成起爐運轉，4月開始可提升垃圾處理量能。

未料昨天又再度發生仁武焚化廠貯坑火光事件，環保局表示，疑似因清運業者載運一般事業廢棄物入廠時，運送物含有火源，導致倒入垃圾貯坑引發火苗，所幸現場人員緊急應變撲滅火勢，初步檢查設備未受損，也未影響空氣品質，但垃圾進場速度減緩，已啟動垃圾調度，降低清運業者等待時間。

至於涉案車輛，依據廢棄物清理法扣留調查，並依管理規則第10條禁止清運業者該違規車輛進入各資源回收廠3個月，後續將盤點是否受有損害，若有將依民法侵權行為規定，就損害向清運業者請求賠償。

環保局強調，依據高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則，清運業者進行清運時應檢視所載運垃圾內容，進廠前確認廢棄物沒有悶燒或燃燒情形，以免造成焚化廠災害損失，另提醒民眾倒垃圾時多注意廢棄鋰電池等危禁品嚴禁混入，把火源餘燼確實清除，維護廢棄物處理設施的運作。

高雄仁武焚化廠貯坑冒出火光，所幸及時發現撲滅，未釀成大火。圖／環保局提供
高雄仁武焚化廠貯坑冒出火光，所幸及時發現撲滅，未釀成大火。圖／環保局提供
高雄仁武焚化廠貯坑冒出火光，所幸及時發現撲滅，未釀成大火。圖／環保局提供
高雄仁武焚化廠貯坑冒出火光，所幸及時發現撲滅，未釀成大火。圖／環保局提供

廢棄物 火災 環保局 資源回收

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