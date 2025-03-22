建商地主有糾紛...塌頂清水大樓全出租 女房客：住了30年不想搬

台中清水大樓頂層塌陷，5、6樓層塌陷意外，所幸無人受傷，現場共疏散13戶、並協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置，西寧里長王慶源指出，目前85至95號住戶全部都是出租戶，而造成5、6樓層塌陷意外，原因是當初大樓由建商跟地主合建，目前跟屋主、地主都還有糾紛，加上建商資金出問題後就倒閉，始終沒有辦法處理後續問題。

里長王慶源說，台中市清水區中興街一處地上6層大樓，最初是地主與建商合建，屋齡45年的老房子，最初就是因為雙方出現糾紛，雙方爭執多年後，建商因資金斷鏈而倒閉，造成5、6樓根本沒建好，連門窗裝潢都沒有，只有那個板膜拆起來而已，全棟大樓從有人入住到現在，都沒有維修及補建的紀錄。

王慶源指出，平時2、3樓環境很雜亂，平時都是租給一些比較困苦的低收入戶，租金甚至只有兩、三千塊，今天凌晨1點多發生頂層塌陷意外，所幸無人受傷，先委由天一、信東兩家旅社處理安置事宜，9戶26人清晨入住後，度過餘悸猶存的一晚，此外另有依親1戶1人、另有3戶計8人則計畫返回原屋。