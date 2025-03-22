聽新聞
0:00 / 0:00
假義消「YUKI」拿假證件上班 魚吞壽司發現立即辭退
台中16日傳出3歲男童溺斃案，現場卻有頭戴金髮、自稱「YUKI」的假義消混入替男童CPR引發爭議，YUKI昨受訪自稱日本人、自己有孕，受訪到一半還差點孕吐；除了台中地院判決已揭露他是男性外，也有壽司店發文稱，雇用YUKI要他提供證件對方卻造假，立即停止他上班。
Sakana魚吞壽司昨在臉書發文指出，最近出現在新聞中有爭議的這位自稱叫YUKI，在去年9月曾到魚吞壽司工作過，但當時在處理加保勞健保時，要求他提供身分證或居留證。
店家說，他所提供的資料經查證後發現造假，這也使他們無法順利完成投保程序，因此立刻通知他停止上班。
店家也提醒，各位在與任何人接觸或合作時，務必留意對方提供的資料真實性並保持高度警覺。
金髮YUKI假冒義消一事引起軒然大波，他昨日受訪自稱是26歲日本女生，6年前來台灣唸書，曾在台北考EMT證照，受訪時稱聽得懂中文但不太會講，但日文也不流暢，回答僅用「注音」打字，還一度出現孕吐。
實際上，YUKI在3年前也因車禍在酒測表上偽簽自己姊姊名字被送辦，台中地院判決揭露他是許姓男子，依偽造文書罪判他2月徒刑，得易科罰金；除此之外，YUKI近期其假冒義消證件一事，因涉及偽造文書又是公訴罪，台中地檢署昨也正式剪報分案，將傳喚許男到案偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言