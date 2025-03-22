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影／高雄富胖達外送員鬼切撞賓士人飛半空不治 驚悚畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場遭疾駛而過的賓士車撞擊，謝男和外送袋噴飛半空中重摔落地，因頭顱內出血、左腳骨折，送醫搶救3小時仍宣告不治。

楠梓警分局調查，擔任FoodPanda外送員的謝姓男子（37歲）昨晚騎著後載外送袋的機車行經楠梓區德民路96號前，違規穿越槽化線，從中間行道樹缺口欲至對面路口。

謝男才剛鑽出至快車道，當場疾駛而過由朱姓男子（29歲）駕駛的賓士車撞及，因撞擊力道大，謝男整個人連同外送袋噴飛半空中，又重摔在地，倒地昏迷不起。

警消獲報趕抵，救護員發現謝男失去意識，左腳有骨折現象，緊急將他送醫搶救；警方檢視外送袋，袋中只有一瓶飲料，謝因顱內出血，經院方搶救3小時仍於今天凌晨1點多宣告不治。

警方對朱男施以酒測，無酒駕行為；據了解，朱男稱當時要駕車返家，因謝男騎機車從缺口突然騎出來，他來不及反應，就直接撞上。

警方檢視監視畫面，發現謝男違規穿越槽化線從禁止機車通行的缺口鑽出，騎到快車道，已違反道路交通管理處罰法條例第60條2項3款，未依標線指示行駛。

由於謝男已死亡，警方後續將報請檢察官與法醫師採集檢體相驗以釐清死因；詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。

富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊，噴飛半空中，送醫不治；圖為朱男的賓士車。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊，噴飛半空中，送醫不治；圖為朱男的賓士車。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊（紅框處），噴飛半空中，送醫不治。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊（紅框處），噴飛半空中，送醫不治。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊，噴飛半空中，送醫不治；圖為謝男機車留在事故現場。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊，噴飛半空中，送醫不治；圖為謝男機車留在事故現場。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊（紅圈處），噴飛半空中，送醫不治。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊（紅圈處），噴飛半空中，送醫不治。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊（紅圈處），噴飛半空中，送醫不治。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊（紅圈處），噴飛半空中，送醫不治。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊（紅圈處），噴飛半空中，送醫不治。記者石秀華／翻攝
富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場賓士車撞擊（紅圈處），噴飛半空中，送醫不治。記者石秀華／翻攝

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