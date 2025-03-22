快訊

想幫長輩買「耐用神機」…買旗艦機還是中階機？內行人曝2關鍵：很重要

金秀賢被指性變態！30日飛高雄櫻花季 班機行程曝光了

陸博主爆「男頂流秘戀經紀人」 肖戰打假小隊闢謠：藝人單身

聽新聞
0:00 / 0:00

台中清水大樓塌陷 市府緊急救援疏散並啟動關懷機制

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導

台中市清水區一棟屋齡45年大樓，今天凌晨發生5、6樓層塌陷意外。市府獲報後，消防局第一時間疏散13戶、35人至適當場所安置，無人員傷亡。現場拉封鎖線，派專人結構安全鑑定，市府持續關懷慰問住戶，提供全力協助。

消防局表示，今天凌晨1時44分獲報清水區中興街一處大樓發生5、6樓層塌陷意外，立即派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計4個單位，出動各式消防車8輛、消防員22名，由組員陳淩煌擔任指揮官。經查建築物為6層樓RC連棟建物，5樓及6樓無人居住，其餘樓層在清晨3時19分全數疏散完畢，無人員傷亡。

民政局表示，市府立即啟動關懷機制，由民政局長吳世瑋、清水區長蔡慶生偕同西寧里長王慶源及社會課長陳麗慧代表市長盧秀燕赴現場關心並致贈慰問金。現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人則返回原屋，公所將全力協助後續安置事宜。

都發局指出，該發生坍塌的老舊大樓，在確保人員疏散完成後，已立即警戒封鎖，將由都發局委請建築師公會前往現場做安全評估現勘鑑定。

台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者陳敬丰／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者陳敬丰／攝影
台中市清水區「塌陷大樓」原貌，圖像拍攝日期2022年7月。圖／翻攝自Google地圖
台中市清水區「塌陷大樓」原貌，圖像拍攝日期2022年7月。圖／翻攝自Google地圖
台中市清水區一棟老舊大樓清晨傳5、6樓層塌陷意外，消防局第一時間派員疏散居民。圖／中市府提供
台中市清水區一棟老舊大樓清晨傳5、6樓層塌陷意外，消防局第一時間派員疏散居民。圖／中市府提供
民政局長吳世瑋（右）赴清水塌陷大樓現場關心並致贈慰問金。圖／中市府提供
民政局長吳世瑋（右）赴清水塌陷大樓現場關心並致贈慰問金。圖／中市府提供

台中市 建築師 消防員 清水區

延伸閱讀

「砰！」台中清水大樓塌陷 住戶以為地震、炸彈急喊醒小孩「快跑」

台中清水大樓塌陷...里長曝合建糾紛沒蓋完：樓下多低收戶承租

影／台中清水驚傳大樓塌陷 34名住戶連夜撤離

台中清水大樓頂層塌陷！公所警方連夜緊急撤離34人

相關新聞

假義消「YUKI」拿假證件上班 魚吞壽司發現立即辭退

台中16日傳出3歲男童溺斃案，現場卻有頭戴金髮、自稱「YUKI」的假義消混入替男童CPR引發爭議，YUKI昨受訪自稱日本...

清水倒塌大樓是海砂屋？專家：可能有兩個原因

台中清水地區近50年老舊大樓，今天凌晨1時許5、6樓坍塌，這棟為未完成的建築，建築師及土木技師初步判斷有兩種可能，一是海...

清水塌樓早有傾斜今晨連塌兩次！居民目擊巨大聲響後一片白茫茫

台中清水區一棟6層RC連棟大樓今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外，這棟大樓1到4樓有居民，13戶34人緊急撤離。當...

建商地主有糾紛...塌頂清水大樓全出租 女房客：住了30年不想搬

台中清水大樓頂層塌陷，5、6樓層塌陷意外，所幸無人受傷，現場共疏散13戶、並協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置...

影／高雄富胖達外送員鬼切撞賓士人飛半空不治 驚悚畫面曝

富胖達外送員謝姓男子昨晚10時6分許騎機車行經高市楠梓區德民路時，違規穿越槽化線缺口，鬼切至快車道時，當場遭疾駛而過的賓...

新北工安意外！2外籍移工清鋼瓶 疑吸入一氧化碳昏迷送醫

2名外籍移工今天上午在新北市鶯歌區二甲路一間氣體工廠清除鋼瓶，疑不慎吸入殘餘一氧化碳昏迷，經送醫搶救已恢復意識。警方已派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。