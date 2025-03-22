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電蚊拍電擊5歲男童生殖器、膠帶封嘴陽台過夜 生母及伴侶聯手各判9月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓生母與同性伴侶以管教為由，去年4月至7月間在住處內以拳頭、不求人毆打5歲男童，持電蚊拍電擊生殖器施虐，還以膠帶封嘴、綑綁，迫使男童在陽台過夜，甚至矇眼在疊高椅上半蹲後摔落成傷，經社會局安置就醫，法官認生母2人成年人共同故意對兒童犯傷害罪各處9月。

檢警調查，生母與同居女友去年4月起至同年7月間在台南住處內，以拳頭、不求人毆打，持電蚊拍電擊手、腿部及生殖器數次，甚以膠帶貼住男童嘴巴，並以手銬銬住或以膠帶綑綁手、腳等，使男童無法動彈，並迫使他在住處陽台內過夜。

去年4月至6月間，在手搖飲料店內後場，2人均持鐵製衣架、不求人毆打男童，7月11日以布條矇住，並迫使他站在疊高的椅子上半蹲，並吼叫「你不要再給我偷下來」，男童不敢違逆，從疊高椅子高處摔落，致全身多處瘀青及鈍挫傷。

男童經社會局安置後，發現受有臉上與左眼眼眶有瘀青陳舊不一、右手拇指鈍傷、左手無名指指甲、左下眼瞼、左前額、右及左臉頰、腹、背部等多處瘀青，經醫院確認是遭受兒少虐待。

警方從扣案手機及還原影片，發現生母2人持手機攝錄虐待男童影像，並與友人談論虐待男童，提及持電蚊拍電擊其生殖器，並從還原其影片截圖，發現男童哭喊想吃飯、在晚間被關在陽台睡覺。

鄰居表示，去年6月起即頻繁聽見隔壁傳來2名女性喝斥聲、小孩哭聲、毆打小孩聲、電蚊拍聲、撕膠袋聲等聲音。幼稚園老師說，男童在幼稚園小班下學期即常常請假，6月份則整月皆請假，且身上有時有瘀青。

心理師評估，男童注意力不足、類亞斯伯格症；另因早期疑似被疏忽教養，有如廁困擾及被餓過，導致他在人際部分有退縮、警戒及不能合作；表達經驗少，無法清楚聚焦陳述事件脈絡。

台南市政府家庭暴力及性侵害防治中心綜合評估內容，認生母2人在男童成長過程中已經養成以打罵教育及凌辱虐待的想法，對於無法順利溝通或接受指令男童，欠缺有效的教導或帶領方式，已不適合繼續擔任保護教養男童。

台南地院審酌，生母2人共同照顧男童日常生活，本應恪盡長輩之職，愛護關照尚屬稚齡幼子，縱遇有需管教之處，也應循理性、平和方式悉心教導，卻未能克制己身情緒，反以違反人道身心凌虐手段宣洩怒氣，使男童於幼小年紀即需承受每日反覆遭毆打、辱罵身心壓力，妨害男童身心健全發展，對其身心健康造成難以逆轉傷害，2人所造成損害巨大。

法官認為，2人犯後坦承犯行，尚知悔悟，兼衡男童遭凌虐期間長短及受傷程度，及生母伴侶3月間將20萬元匯入男童郵局帳戶供作賠償。法官認生母及其伴侶成年人共同故意對兒童犯傷害罪各處9月，可上訴。

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台南地院認為，生母2人共同照顧男童日常生活，卻未能克制己身情緒，反以違反人道身心凌虐手段宣洩怒氣，認生母及其伴侶成年人共同故意對兒童犯傷害罪各處9月。圖／本報資料照
台南地院認為，生母2人共同照顧男童日常生活，卻未能克制己身情緒，反以違反人道身心凌虐手段宣洩怒氣，認生母及其伴侶成年人共同故意對兒童犯傷害罪各處9月。圖／本報資料照

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