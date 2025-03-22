影／金山大火女兒受困嚇到哭 父拿石頭破窗救人割傷手

新北市金山區坑子內一處透天厝民宅今天上午發生大火，火勢猛烈，屋外堆積大量資源回收物陷入火海，消防人員懷疑雜物起火燒進屋內。王姓屋主女兒被忠狗叫醒，但受困屋內嚇到哭向父求救。王男說，他趕回家拿石頭破窗救出女兒，手也被玻璃割傷。

王姓屋主說，當時他外出到附近街上，接到女兒打手機給他求救說，屋內有濃煙，他聽到她被嗆到很難受，因為第一次遇到還哭了出來。他趕回家時大門進不去，拿石頭從窗戶打破玻璃救女兒出來，他自己的手也受傷。

王姓屋主表示，他平時在金山上班，有蒐集一些資水源回收物堆放在屋外，民宅是住家用，並不是資源回收場。他一共養了4隻狗，他救了1隻狗抱出來，另1隻跟女兒一起出來，但有2隻被燒死在屋內。

新北市消防局金山消防中隊長黃瑞麟指出，今天上午6時43分獲報，一處疑似資源回收場發生大火，消防人員到場後火勢已全面燃燒，約在7時13分控制火勢，起火原因還要進一步調查。

起火現場較為偏僻，消防人員布了20條水線約800公尺長到現場灌救，現場民宅付之一炬，燒毀嚴重。