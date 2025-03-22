快訊

優秀高中生提前進台大！陳文章宣布9月試辦「進階課程計畫」

「砰」！清水樓塌傳巨響…房子狂搖！ 住戶以為地震、炸彈急喊醒小孩「快跑」

北檢讓司法人士看不下去！游盈隆分析「震撼後果」：柯文哲豁出去了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中貨車闖紅燈撞翻 小黃打滑1圈乘客慘遭碎玻璃割臉

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子今凌晨3點多駕駛貨車行經西屯區時，因闖紅燈違規導致綠燈直行的1輛計程車反應不及撞上，貨車也當場側翻，計程車則打滑轉的360度才停下，事故釀計程車司機多處擦傷，當時車上1名乘客臉也被碎玻璃割傷。

台中第六分局今凌晨3點多獲報，西屯路、漢口路口有車禍，經查發現王姓男子（35歲）駕駛1輛小貨車違規闖紅燈，導致延漢口路直行的計程車黃姓駕駛（45歲）撞上。

現場監視器也清楚拍下，貨車闖紅燈行駛至路口中央，右側的計程車通過時攔腰被撞，貨車當場向右翻覆側躺柏油路，計程車則是打滑了整整一圈才停下。

警方現場勘驗，貨車車頭、右側翻覆都受損，計程車則是左側車身被撞，現場一共有3人受傷，包括2名駕駛，還有計程車上乘客也被碎玻璃割傷臉，所幸均無生命危險。

警方也為王、黃施以呼氣酒測值均為0，初判王男闖紅燈違規，詳細肇責歸屬仍待進一步釐清。

王姓男子駕駛貨車闖紅燈，當場和綠燈直行的計程車擦撞，釀貨車翻覆橫躺路中間。記者曾健祐／翻攝
王姓男子駕駛貨車闖紅燈，當場和綠燈直行的計程車擦撞，釀貨車翻覆橫躺路中間。記者曾健祐／翻攝

監視器 計程車司機 闖紅燈

延伸閱讀

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 5人輕重傷急送醫

闖紅燈被按喇叭回頭比中指挨告 法官這原因判無罪

通緝男闖紅燈逆向再蛇行躲警 逃無尾巷被逮再吃罰單

車撞人重罰3.6萬 駕駛團體擬包圍交通部喊話：行人闖紅燈應提高罰則

相關新聞

清水塌樓早有傾斜今晨連塌兩次！居民目擊巨大聲響後一片白茫茫

台中清水區一棟6層RC連棟大樓今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外，這棟大樓1到4樓有居民，13戶34人緊急撤離。當...

台中清水大樓頂2層「無風無雨竟塌了」 住戶驚恐：2年前起掉水泥塊

台中市清水區一棟6層RC連棟大樓，今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外。住戶表示，2年前因外牆修繕，她上樓才發現5樓...

影／台中清水「塌陷大樓」原貌曝光！屋齡近50年建商沒蓋完

台中市清水區一棟6層RC連棟大樓，今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外，整棟大幸無人受傷，該棟低樓層住戶13戶34人...

台中清水大樓頂層塌陷！公所警方連夜緊急撤離34人

台中市清水區中興街一處地上6層大樓，今（22）日凌晨1點多發生5、6樓層塌陷意外，幸無人受傷，受影響的13戶共34位居民...

新北工安意外！2外籍移工清鋼瓶 疑吸入一氧化碳昏迷送醫

2名外籍移工今天上午在新北市鶯歌區二甲路一間氣體工廠清除鋼瓶，疑不慎吸入殘餘一氧化碳昏迷，經送醫搶救已恢復意識。警方已派...

影／狗叫醒救一命！金山民宅大火父趕回救受困女兒2犬喪命

新北市金山區坑子一處透天厝民宅今天上午6點多發生大火，火勢相當猛烈，由於屋外堆積大量資源回收物延燒迅速，整個陷入火海。王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。