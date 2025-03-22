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影／台中貨車闖紅燈撞翻 小黃打滑1圈乘客慘遭碎玻璃割臉
台中王姓男子今凌晨3點多駕駛貨車行經西屯區時，因闖紅燈違規導致綠燈直行的1輛計程車反應不及撞上，貨車也當場側翻，計程車則打滑轉的360度才停下，事故釀計程車司機多處擦傷，當時車上1名乘客臉也被碎玻璃割傷。
台中第六分局今凌晨3點多獲報，西屯路、漢口路口有車禍，經查發現王姓男子（35歲）駕駛1輛小貨車違規闖紅燈，導致延漢口路直行的計程車黃姓駕駛（45歲）撞上。
現場監視器也清楚拍下，貨車闖紅燈行駛至路口中央，右側的計程車通過時攔腰被撞，貨車當場向右翻覆側躺柏油路，計程車則是打滑了整整一圈才停下。
警方現場勘驗，貨車車頭、右側翻覆都受損，計程車則是左側車身被撞，現場一共有3人受傷，包括2名駕駛，還有計程車上乘客也被碎玻璃割傷臉，所幸均無生命危險。
警方也為王、黃施以呼氣酒測值均為0，初判王男闖紅燈違規，詳細肇責歸屬仍待進一步釐清。
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