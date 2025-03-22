影／高雄高中生呈大字躺公車停等區 網問：買不到肯德基？

高市一輛轎車昨開車經過大順二路時，行車記錄器拍下公車停等區躺了一名呈大字狀的高中生，影片被PO網，原PO質疑是學生遭「爸０」（霸凌）？有網友附和詢問「買不到肯德基？現在學生壓力這麼大？」警方指，該名學生已違法，可罰500元。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，一輛轎車行經高市大順二路時，右側公車停等區竟然躺了一名呈大字狀的高中生，學生穿著短褲、戴口罩，橫躺在地上。

原Ｐ貼文質疑「難道學生遭爸０（霸凌）？要不要關心一下」，影片引發網友討論；有網友好奇問：「買不到肯德基？」有網友認為「年輕人累了就回家睡，不要睡路邊」、「年輕真好，倒頭就睡」、「真正的在地人」；有網友則指「違停公車格會被開罰，那人呢？」