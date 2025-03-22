台中清水大樓塌陷...里長曝合建糾紛沒蓋完：樓下多低收戶承租
台中市清水區一棟6層RC連棟大樓今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外。當地的西寧里長王慶源說，這棟大樓建商與地主合建，後因建商因資金問題倒閉出現糾紛，五、六樓連門窗都沒有，二、三樓多為低收入戶承租。
據了解，發生塌陷的位置為一棟屋齡近50年的建築，疑似因經年風化，加上當時建商在建造過程中資金不足，未能完成建設，導致房屋結構不完整，塌陷為5樓和6樓，所幸塌陷樓層無人居住。
王慶源說，該棟大樓二樓以上全部是租客，屋主全部都來了；這棟大樓屋齡45年，由於當初這棟大樓建商與地主合建，後因建商因資金問題倒閉，沒辦法處理，出現糾紛，其中五、六樓好像只有板模拆掉，連門窗都沒有；二、三樓也很雜亂，房租便宜，多為低收戶承租房子。
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