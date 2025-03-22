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影／阿公阿嬤打工當詐騙車手 淡水警方2天查獲2人合計144歲

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

車手不好找！詐騙集團不但從境外招聘，國內招募年齡也朝兩極化延伸。新北市淡水警分局19日抓到1個70歲婦人向被害人取款，員警一度訝異於她的年齡，沒想到隔天又到宜蘭查獲1個74歲老先生，也是為打工賺錢當詐騙車手。

本案起因於1名清潔隊員去年11月，透過臉書廣告加入投資群組，共交出210萬元卻無法領取獲利，驚覺遭詐騙報警。近日詐騙集團提議再繳74萬元，才讓他提領本金及獲利，被害人配合警方約對方到住處公寓梯廳面交現金。

承辦員警說，19日下午2時許，他們躲在梯廳旁儲藏室監控，遲遲不見車手現身，原本預期可能是西裝筆挺的「假理財專員」，或者常見的年輕小夥，後來卻出現1個身穿居家服的老婦向被害人取款。

警方表明身分、說明案由抓人，70歲李姓阿嬤級車手頓時慌了手腳，喃喃自語「怎麼了嗎？怎麼回事啊？」員警當場查扣手機和她身上的偽造識別證，告知「妳拿假冒證件來收錢，怎麼不是詐欺？」稍後又在附近巷弄查獲30歲林姓取款監控手，2人警詢後依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。

70歲李姓老婦是退休護理師，為了賺錢上網找打工機會，甘願當詐欺車手，搭計程車去取款。她原本是淡水警分局所查獲最高齡詐騙車手，未料隔天另案打詐追緝到宜蘭，又抓到1個74歲老先生，也是為了打工當車手。

淡水警分局分局長彭正中指出，取款車手容易被抓，詐騙集團不易招募人手，近年除了以招待旅遊、輕鬆賺錢名義招聘境外人士，國內也有很多年輕人甚至未成年人加入，現在則有高齡化趨勢。

他說，詐騙集團最愛騙老人，退休年長者閒暇時間多，滑手機上網容易被假訊息誘導，不僅可能成為受害者，也可能被利用成為車手，警方呼籲年長者，應謹慎看待來自陌生人的訊息，避免淪為詐騙受害者或犯罪工具。

李姓阿嬤級車手是退休護理師，她的假證件是在超商彩色列印，19日向被害人面交取款時被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
李姓阿嬤級車手是退休護理師，她的假證件是在超商彩色列印，19日向被害人面交取款時被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局查獲取款車手70歲李姓老婦、監控手30歲林姓男子，警詢後依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局查獲取款車手70歲李姓老婦、監控手30歲林姓男子，警詢後依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水警分局19日抓到1個70歲老婦，為了打工當詐騙集團車手向被害人取款。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水警分局19日抓到1個70歲老婦，為了打工當詐騙集團車手向被害人取款。記者林昭彰／翻攝

淡水 詐騙集團 車手

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