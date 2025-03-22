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台中清水大樓頂2層「無風無雨竟塌了」 住戶驚恐：2年前起掉水泥塊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市清水區一棟6層RC連棟大樓，今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外。住戶表示，2年前因外牆修繕，她上樓才發現5樓和6樓「好恐怖！」鋼筋裸露、掉水泥塊，連4樓都沒人敢住，每有颱風大雨提心吊膽，沒想到今天凌晨無風無雨竟塌了，盼政府盡速善後。

據了解，發生塌陷的位置為一棟屋齡近50年的建築，疑似因經年風化，加上當時建商在建造過程中資金不足，未能完成建設，導致房屋結構不完整，塌陷為5樓和6樓，所幸塌陷樓層無人居住。

一名住戶表示，她在20年前買下低樓層房子，但後來朋友才說這棟樓產權有糾紛，買的時候怎麼沒有看清楚？但因她買的房子產權清楚，不以為意，直到2年前，因為大樓一樓門口掉水泥塊，她才注意到大樓5、6樓外牆有水泥塊掉落問題。

「好恐怖！」這名住戶表示，也因為外牆修繕，她上樓才發現，整棟大樓大有問題，4樓沒人敢住，5樓和6樓沒有蓋好，天花板鋼筋裸露、水泥塊掉落。所以每有颱風大雨，她也會提心吊膽，沒想到今天凌晨無風無雨竟塌了。現在住戶最希望是政府趕快介入，鑑定大樓地基、結構有沒有問題等善後。

警方表示，經消防隊初步研判非爆炸事件，房屋老舊、年久失修導致5、6樓坍塌，無瓦斯外洩情形，為避免危害疏散全棟13戶34人。警方也調動人員於中興南街與海濱路口、西寧路與中興街口管制人車進入及警戒，並在現場拉起封鎖線管制人員進出。

清水區長蔡慶生，以及西寧里長王慶源抵達現場協助住戶安置事宜。全棟住戶在4時15分全數撤離完畢，並由區公所安置於旅社及旅社計9戶25人，自行依親計1戶1人，於4時22分建築物周邊擺設警戒線後解除管制。

台中市清水區「塌陷大樓」原貌，圖像拍攝日期2022年7月。圖／翻攝自Google地圖
台中市清水區「塌陷大樓」原貌，圖像拍攝日期2022年7月。圖／翻攝自Google地圖
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者陳敬丰／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者陳敬丰／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者陳敬丰／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者陳敬丰／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。圖／台中市消防局提供
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。圖／台中市消防局提供

住戶 台中市 建築 颱風

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