影／狗叫醒救一命！金山民宅大火父趕回救受困女兒2犬喪命

新北市金山區坑子一處透天厝民宅今天上午6點多發生大火，火勢相當猛烈，由於屋外堆積大量資源回收物延燒迅速，整個陷入火海。王姓屋主女兒被狗叫聲驚醒，但出口被大火堵死，她打電話向父親求救，王男趕回家破窗救出女兒和2隻狗，但有2隻狗被燒死。

新北市消防局今天上午6時43分獲報，金山區坑子內一處透天厝民宅發生大火，火勢相當猛烈，消防人員到場時已陷入火海，屋外有大量資源回收物助燃，燃燒面積建築物60平方公尺 ，戶外約90平方公尺 ，出動27車63人搶救滅火，屋內人員已先行逃出，7時13分控制火勢。

民宅內當時只有王姓女兒在家，父母都外出，屋內是住家，屋外放資源回收物，屋內燒毀嚴重，付之一炬。

女兒逃出後沒有受傷，母親也趕回家，女兒心有餘悸說，因突然聽到狗叫聲才發現外面有火煙，後來就進進屋子房間，但門口也有火出不去，她趕緊打給父親說發生火警出不去，快來救她。

她說，「如果再晚一點就很危險了，狗叫聲救了我一命，門都無法走了，父親破窗救我和狗出來」。

50多歲王姓父親表示，當時女兒還在睡覺，他出去街上突接獲女兒的電話說「家中燒起來了」，才衝回去救人。他說，狗叫聲求了女兒一命，還好因為有狗叫女兒才醒來，及時逃生。