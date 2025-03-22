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影／台中清水「塌陷大樓」原貌曝光！屋齡近50年建商沒蓋完

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影／台中清水「塌陷大樓」原貌曝光！屋齡近50年建商沒蓋完

聯合報／ 記者趙容萱黑中亮／台中即時報導

台中市清水區一棟6層RC連棟大樓，今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外，整棟大幸無人受傷，該棟低樓層住戶13戶34人疏散。消息傳出引起當地人貼出倒塌前的照片對比討論，整棟大樓從原本屋頂有一處凸起，因塌陷呈V字型。

據了解，發生塌陷的位置為一棟屋齡近50年的建築，疑似因經年風化，加上當時建商在建造過程中資金不足，未能完成建設，導致房屋結構不完整，塌陷為5樓和6樓，所幸塌陷樓層無人居住。

消息傳出許多當地人討論，也有人貼出倒塌前照片，透過GoogleMap街景於2022年7月所拍攝的照片，可以看到倒塌點疑似就是屋頂凸起處，但事故原因仍待後續進一步調查確認。

警方表示，經消防隊初步研判非爆炸事件，房屋老舊、年久失修導致5、6樓坍塌，無瓦斯外洩情形，為避免危害疏散全棟13戶34人。警方也調動人員於中興南街與海濱路口、西寧路與中興街口管制人車進入及警戒，並在現場拉起封鎖線管制人員進出。

清水區長蔡慶生，以及西寧里長王慶源抵達現場協助住戶安置事宜。全棟住戶於04時15分全數撤離完畢，並由區公所安置於旅社及旅社計9戶25人，自行依親計1戶1人，於4時22分建築物周邊擺設警戒線後解除管制。

台中市清水區中興街一處大樓發生塌陷意外。圖／台中市消防局提供
台中市清水區中興街一處大樓發生塌陷意外。圖／台中市消防局提供
台中市清水區中興街一處大樓發生塌陷意外。圖／台中市消防局提供
台中市清水區中興街一處大樓發生塌陷意外。圖／台中市消防局提供
台中市清水區「塌陷大樓」原貌，圖像拍攝日期2022年7月。圖／翻攝自Google地圖
台中市清水區「塌陷大樓」原貌，圖像拍攝日期2022年7月。圖／翻攝自Google地圖
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。圖／翻攝自清水小鎮臉書（武玄）
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。圖／翻攝自清水小鎮臉書（武玄）
台中市清水區中興街一處地上6層大樓，今（22）日凌晨1點多發生5、6樓層塌陷意外，幸無人受傷，受影響的13戶共34位居民已清水公所安置至附近旅館。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區中興街一處地上6層大樓，今（22）日凌晨1點多發生5、6樓層塌陷意外，幸無人受傷，受影響的13戶共34位居民已清水公所安置至附近旅館。記者黃仲裕／攝影

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