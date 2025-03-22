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影／台南永康亞太工業區凌晨起火 獨居老婦逃生不及成焦屍
台南市永康區中正路亞太工業區凌晨2點左右1棟透天厝公司起火，陸續延燒10間公司，火勢直到清晨6點多才撲滅，一名76歲婦人來不及逃生成焦屍。起火原因與實際損失，還需要進一步調查。
台南市消防局表示，凌晨2點11分接獲民眾報案，永康中正路279巷2弄起火。消防員到場時發現巷內其中1棟透天厝2樓起火，並向兩側延燒，造成37號到55號2樓及3、4樓鐵皮加蓋連棟建物受損。
消防局總共出動34車75人、義消40人前往，43號住戶告訴消防員，相鄰的45號3樓鐵皮屋加蓋處一直冒白煙，裡面有獨居老人，打119報案後冒出火焰。
因為起火的45號透天厝大門深鎖，消防員設法破壞鐵捲門後進到2樓處，發現一具女性焦屍，初步研判是該名獨居老人。
消防局表示，燃燒範圍面積約2000平方公尺，受損的是亞太工業區內公司，總計有瑞龍塑膠、日進生技、豪駒實業、曄昌實業、開證塑膠工業、安永企業社、鑫福工業、材和實業、富士康生物科技、統芳生物科技等10家公司，起火原因還需要火場調查確認。
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