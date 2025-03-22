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台南亞太工業區火警延燒10戶 1人疑逃生不及喪命
台南市永康區亞太工業區1處連棟透天建物今天凌晨火警，延燒10間建物，台南市政府消防局出動大量人員及車輛灌救，搜救時發現1名女性疑逃生不及喪命，火勢於清晨5時55分撲滅。
消防局凌晨2時11分獲報，永康中正路1處巷弄內有透天厝冒火煙，陸續調派34部各式車輛、115名警義消人員前往救援，抵達後發現為亞太工業區內多家公司連棟透天建物，其中1戶疑有人受困，隨即出水搶救。
火勢延燒多棟建物，消防人員破門及出水灌救，搜救疑受困人員，隨後在其中1棟建物2樓發現1名女性死亡；警消人員初步調查，死者疑76歲獨居女性。
消防局說，火勢撲滅後初步清查共10棟建物受火勢波及，燃燒總面積約2000平方公尺，起火原因及財物損失待進一步釐清。
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