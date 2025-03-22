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影／雙和罷團連署站傳遭石頭攻擊 警漏夜追查確認烏龍一場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區仁愛公園雙和罷團連署站昨晚傳遭騎YOUBIKE路過民眾丟擲石頭攻擊，警方獲報漏夜追查，確認應是自行車壓到石頭噴濺造成，雙方也不願再追究，為烏龍一場。

新北市永和警方昨晚6時41分接獲報案，雙和罷團在永和區仁愛公園的連署活動，傳出有民眾騎著YouBike，經過攤位，竟然涉嫌朝志工丟石頭，幸好志工沒有受傷。

永和警方漏夜全力追查，在3小時內查獲疑似涉案對象，經調查結果發現，民間團體認為石頭是以拋擲的方式落地，而民眾堅稱是騎自行車高速騎乘經過時，車輪壓到石頭噴濺，雙方事後均表示不願再追究。

此案未造成任何人員受傷，因罷團在網路社團平台留言引起軒然大波，民間罷團體也認為社會注意力應關注在更重要的事務，對這樣可能的輕微惡意，不願再追究，避免浪費司法及媒體資源。

新北市永和區仁愛公園雙和罷團連署站昨晚傳遭騎YOUBIKE路過民眾丟擲石頭攻擊，警方獲報漏夜追查，確認應是自行車壓到石頭噴濺造成，雙方也不願再追究，為烏龍一場。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區仁愛公園雙和罷團連署站昨晚傳遭騎YOUBIKE路過民眾丟擲石頭攻擊，警方獲報漏夜追查，確認應是自行車壓到石頭噴濺造成，雙方也不願再追究，為烏龍一場。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區仁愛公園雙和罷團連署站昨晚傳遭騎YOUBIKE路過民眾丟擲石頭攻擊，警方獲報漏夜追查，確認應是自行車壓到石頭噴濺造成，雙方也不願再追究，為烏龍一場。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區仁愛公園雙和罷團連署站昨晚傳遭騎YOUBIKE路過民眾丟擲石頭攻擊，警方獲報漏夜追查，確認應是自行車壓到石頭噴濺造成，雙方也不願再追究，為烏龍一場。記者王長鼎／翻攝

永和

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