台東蘭嶼傳2釣客疑落海 海巡搜尋未果今持續搜救

台東蘭嶼昨深夜傳2名釣客疑落海，海巡署接獲通報派遣第13岸巡隊開元安檢所及第四無人機區隊人員前往現場救援；另通報第15海巡隊派遣巡防艇前往協助救援。但截至11點仍未尋獲，今天早上7點申請空中勤務直升機再擴大搜尋。

第13岸巡隊表示，昨晚間8點21分接獲第十巡防區指揮部轉羅姓男子報案，表示位於蘭嶼雙獅岩岸際與另2名男性友人垂釣時，其中1人不慎落海，另1友人即下水施救，後續皆失去蹤跡。

獲報後立即派遣開元安檢所及第4無人機區隊攜帶遙控式動力救生圈、單旋翼無人機及相關救援裝備趕赴現場實施搜索及救援，同時通報第15海巡隊、蘭嶼消防分隊等單位救援，海巡及消防人員抵達現場後，因現地視線昏暗截至11點搜尋未果。