台東蘭嶼傳2釣客疑落海 海巡搜尋未果今持續搜救
台東蘭嶼昨深夜傳2名釣客疑落海，海巡署接獲通報派遣第13岸巡隊開元安檢所及第四無人機區隊人員前往現場救援；另通報第15海巡隊派遣巡防艇前往協助救援。但截至11點仍未尋獲，今天早上7點申請空中勤務直升機再擴大搜尋。
第13岸巡隊表示，昨晚間8點21分接獲第十巡防區指揮部轉羅姓男子報案，表示位於蘭嶼雙獅岩岸際與另2名男性友人垂釣時，其中1人不慎落海，另1友人即下水施救，後續皆失去蹤跡。
獲報後立即派遣開元安檢所及第4無人機區隊攜帶遙控式動力救生圈、單旋翼無人機及相關救援裝備趕赴現場實施搜索及救援，同時通報第15海巡隊、蘭嶼消防分隊等單位救援，海巡及消防人員抵達現場後，因現地視線昏暗截至11點搜尋未果。
已規畫搜索梯次，分批進行夜間區域搜索，並於今天早上7點申請空中勤務直升機納入救援任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言