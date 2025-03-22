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新北酒駕減 宿醉駕駛比率反增

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市持續強化酒駕取締。圖／新北交大提供
新北市持續強化酒駕取締。圖／新北交大提供
酒駕新法上路後，各地酒駕取締件數逐年下降，新北前年有5356件，去年只剩4119件，減少近25%，預計今年會更低，重罰之下已有嚇阻作用。不過宿醉駕駛今年已取締125件，對比去年同期122件不降反微幅升高，將列為取締重點。

道路交通管理處罰條例在2023年6月30日修正施行後，民眾酒駕一律吊扣牌照2年、扣車移置保管並拆扣牌照。重罰之下，近期違規有大幅下降趨勢。不過今年1到2月宿醉駕駛（上午6至12時）取締件數占全體酒駕件數22.6%，較去年同期微幅成長，民眾驚覺「不是酒醒後就能開車上路」。

新北市交大表示，整體數值還是有下降趨勢，2023年宿醉駕駛1173件，2024年宿醉駕駛計858件。

警方發現不少人是晚上應酬完後，以為睡一覺就沒事，不料隔天開車上班，酒測值卻仍超標。

板橋張小姐指出，她偶爾會跟朋友在晚上下班後小酌，有時候隔天早上醒來，精神確實仍相當萎靡，但沒有想到原來這樣還會測出酒精值，未來酒後隔天若要上班會搭乘大眾運輸工具，不僅保障自己，也能避免傷害他人。

新北交大表示，經分析酒駕違規駕駛人情形，以41至50歲為多，占整體近3成，高發生事故時段為下午3時至晚間6時及晚間6時至9時，將持續強勢交通執法，持續針對易飲酒場所如餐廳、夜店、KTV附近及易肇事路段、時段加強取締酒後駕車。

為加強取締宿醉駕車，警方日間執行巡邏及交通稽查等將主動攔查疑似酒駕車輛。除定點路檢外，並落實扣繳牌照及移置保管，同時啟動溯源，對未宣導勿酒駕提供酒類店家勸導，多提供酒後代駕、代客叫車等措施。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交大 大眾運輸 酒測 酒駕

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